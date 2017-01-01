ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / MERSİN HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Başkan Can, Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı ile toplantı yaptı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:24
Başkan Can, Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı ile toplantı yaptı
Başkan Can, Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı ile toplantı yaptı
- Toplantıda, ada bazında herkesin kendi işyerini yapması kararı alındı

(Fotoğraflı)

Ersoy Yalçın
MERSİN (İHA) - Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapılacak olan Kemalpaşa Sanayi Sitesinde arsası bulunan esnaflarla toplantı yaptı.
Yapılan toplantıda 156 işyerini ada bazında herkes kendi yapması kararı çıktı. Kent merkezinde bulunan mevcut küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren işyerlerinin tamamının yapılacak Kemalpaşa Sanayi Sitesine taşınacağını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, amaçlarının esnafların daha güzel bir ortamda çalışmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Can, "Bu toplantımızı daha önce yine yapmıştık. Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede Tarsus Belediyesi olarak projeye bir fiyat vermiştik. Verdiğimiz fiyat konusunda sıkıntılar oldu. Pahalı bulan esnaflar oldu, pahalı bulmayan esnaflar oldu. Kimi kabul etti, kimi etmedi. Netice itibariyle bu arsaları bizim sizlere geliş fiyatına vermemizin sebebi, hepinizin birer dükkan sahibi olmanızdı. Herhangi bir kar etmedik. Şu zamanki fiyatının 3'te birine satışı gerçekleştirdik. 155 parseli sattık. 152 parsel satılmış, 3 parsel ihale şartlarına uymadığı için alamamıştı. Biz sizler için mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Biz zaten yapmak için ısrarcı değildik. Sonuç itibariyle bugün sizlerle bir araya gelerek Talat Dinçer başkanla beraber bu konuyu hep birlikte değerlendirelim dedik. Hukuki sürece göre 17 Ekim 2017 tarihinde bitiyor. 2015 yılı Ekim ayında bizler bu arsaları sizlere satmışız. 2 yıl içerisinde bu projeyi yapma zorunluluğu vardı. Malum ekim ayında bu süreç bitiyor. Bizim hiç kimsenin arsasını elinden almak gibi bir düşüncemiz yok" dedi.
Amaçlarının, esnafı dükkan sahibi yaparak yeni işyerlerine taşınmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Can, "Bizim şimdi sizlerden ricamız biran önce bu inşaatlara başlamanızdır. Ada ada birlikte yaparsanız görsel olarak daha güzel görünecektir. Tek bir ricamız var, bu projenin uygulanması ve görselliğin bozulmamasıdır. Bir adada 5 dükkan varsa , 5 kişi birleşerek ve projeye bağlı kalarak yapılması bence daha mantıklı gelir. Yoksa biri yapıp, biri yapmayıp şeklinde olursa hesapta karışır. Bu süreç ekim ayında son buluyor. Ekim'den önce herkes dükkanını yapsın ve geçip içine otursun. İstediğiniz de bu şekildeydi. Biran önce yapmaya başlayın. Yarın bir gün biz arsayı yapmayanlardan geri aldığımız zaman kimse de biz kızmasın. İnşaat ruhsatlarınızı imar müdürlüğümüzden alarak işe başlayın. Bizim en büyük önceliğimiz huzurumuz. Tarsus'ta yaşıyor olmak bizim için yeterlidir. Hiç kimsenin dinine, diline, ırkına bakmadık bakmayacağız. Hizmetlerimizi eşit şekilde götürmeye devam edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.
Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ise Türkiye'de örnek bir çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Dinçer, "Bizim esnaf odası birliği olarak bir tek hedefimiz var. Bu sanayi yapılmalı ve herkes içine taşınmalı. Ama bunu belediye imar inşaat yapar, ama dışarıdan bir esnaf arkadaşımız yapar ama kendiniz yaparsınız. Ama birde süre olayı var. Bu süre içerisinde yapılması lazım. Bizim sayın başkandan bir ricamız oldu. Ada bazında esnafımız birleşsin yapsın istedik. Başkanım da bize 'Benim de amacım sanayinin yapılması' dedi. Ben burada bugüne kadar başkanımızın bize göstermiş olduğu her türlü anlayış ve yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi hiç yormadı ve engel koymadı" şeklinde konuştu.
Konuşmaların ardından esnaflar Başkan Can'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplantıya oda başkanları, belediye başkan yardımcıları ve sanayi esnafı katıldı.
(ERY-Y)

04.05.2017 16:33:18 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Kanalizasyona düşen çocuğu babası kurtardı
YEREL

KANALİZASYONA DÜŞEN ÇOCUĞU BABASI KURTARDI
Tarsus'ta sahipli ve sahipsiz hayvanlarına denetim
YEREL

TARSUS'TA SAHİPLİ VE SAHİPSİZ HAYVANLARINA DENETİM
Mersin'de kaçak içki operasyonu
YEREL

MERSİN'DE KAÇAK İÇKİ OPERASYONU
Üstü açık lüks otomobili &quot;Sosyete taksi&quot; yaptı
YEREL

ÜSTÜ AÇIK LÜKS OTOMOBİLİ "SOSYETE TAKSİ" YAPTI
Mersin'de iş dünyasına dijital fırsatlar anlatıldı
YEREL

MERSİN'DE İŞ DÜNYASINA DİJİTAL FIRSATLAR ANLATILDI
Mersin'deki engelliler kortlarda buluştu
YEREL

MERSİN'DEKİ ENGELLİLER KORTLARDA BULUŞTU
16. Mersin Uluslararası Müzik Festivali yarın başlıyor
YEREL

16. MERSİN ULUSLARARASI MÜZİK FESTİVALİ YARIN BAŞLIYOR
Mersin'de FETÖ/PDY operasyonu: 29 gözaltı
YEREL

MERSİN'DE FETÖ/PDY OPERASYONU: 29 GÖZALTI

(Özel Haber) Dinçer: &quot;Belirsizliğin ortadan kaldırılmasını, piyasaların canlandırılmasını istiyoruz&quot;
YEREL

(ÖZEL HABER) DİNÇER: "BELİRSİZLİĞİN ORTADAN KALDIRILMASINI, PİYASALARIN CANLANDIRILMASINI İSTİYORUZ"
Çilek üretimi yarıya düştü
YEREL

ÇİLEK ÜRETİMİ YARIYA DÜŞTÜ
Çakacak, &quot;Gençlik hizmetleri alanında Mersin, Türkiye'ye örnek&quot;
YEREL

ÇAKACAK, "GENÇLİK HİZMETLERİ ALANINDA MERSİN, TÜRKİYE'YE ÖRNEK"
Mersin'de yaralı doğan tedavi altına alındı
YEREL

MERSİN'DE YARALI DOĞAN TEDAVİ ALTINA ALINDI
6. Atıf Yılmaz Kısa Film Festivali başladı
YEREL

6. ATIF YILMAZ KISA FİLM FESTİVALİ BAŞLADI
Mersin'de yaban zeytini aşılamaları sürüyor
YEREL

MERSİN'DE YABAN ZEYTİNİ AŞILAMALARI SÜRÜYOR
Evlerinin çatısı çökme tehlikesindeki aileye Akdeniz Belediyesi'nden destek
YEREL

EVLERİNİN ÇATISI ÇÖKME TEHLİKESİNDEKİ AİLEYE AKDENİZ BELEDİYESİ'NDEN DESTEK
Toros Üniversitesi'nde öğrenciler hem eğleniyor hem bilgileniyor
YEREL

TOROS ÜNİVERSİTESİ'NDE ÖĞRENCİLER HEM EĞLENİYOR HEM BİLGİLENİYOR
Akdeniz Belediyesi vatandaşın çatısını yeniledi
YEREL

AKDENİZ BELEDİYESİ VATANDAŞIN ÇATISINI YENİLEDİ

Domateste ihracat başladı
YEREL

DOMATESTE İHRACAT BAŞLADI

Mersin'de cinayet
YEREL

MERSİN'DE CİNAYET
Çakacak'tan, cazibe merkezleri programına proje çağrısı
YEREL

ÇAKACAK'TAN, CAZİBE MERKEZLERİ PROGRAMINA PROJE ÇAĞRISI
Mut, Karacaoğlan Kayısı Kültür ve Sanat Festivali'ne hazır
YEREL

MUT, KARACAOĞLAN KAYISI KÜLTÜR VE SANAT FESTİVALİ'NE HAZIR
Mersin'de elektrik kesintisi
YEREL

MERSİN'DE ELEKTRİK KESİNTİSİ
Erdemli Emniyet Müdürüne rüşvet gözaltısı
YEREL

ERDEMLİ EMNİYET MÜDÜRÜNE RÜŞVET GÖZALTISI
Başkan Tarhan'dan Avrupa Bisiklet Yarışması'na bisikletle destek
YEREL

BAŞKAN TARHAN'DAN AVRUPA BİSİKLET YARIŞMASI'NA BİSİKLETLE DESTEK
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!