Başkan Can, Kemalpaşa Sanayi Sitesi esnafı ile toplantı yaptı

- Toplantıda, ada bazında herkesin kendi işyerini yapması kararı alındı



MERSİN (İHA) - Tarsus Belediye Başkanı Şevket Can, Kemalpaşa Mahallesi'nde yapılacak olan Kemalpaşa Sanayi Sitesinde arsası bulunan esnaflarla toplantı yaptı.

Yapılan toplantıda 156 işyerini ada bazında herkes kendi yapması kararı çıktı. Kent merkezinde bulunan mevcut küçük sanayi sitesinde faaliyet gösteren işyerlerinin tamamının yapılacak Kemalpaşa Sanayi Sitesine taşınacağını söyleyen Belediye Başkanı Şevket Can, amaçlarının esnafların daha güzel bir ortamda çalışmalarını sağlamak olduğunu belirtti. Başkan Can, "Bu toplantımızı daha önce yine yapmıştık. Başkanımızla yapmış olduğumuz görüşmede Tarsus Belediyesi olarak projeye bir fiyat vermiştik. Verdiğimiz fiyat konusunda sıkıntılar oldu. Pahalı bulan esnaflar oldu, pahalı bulmayan esnaflar oldu. Kimi kabul etti, kimi etmedi. Netice itibariyle bu arsaları bizim sizlere geliş fiyatına vermemizin sebebi, hepinizin birer dükkan sahibi olmanızdı. Herhangi bir kar etmedik. Şu zamanki fiyatının 3'te birine satışı gerçekleştirdik. 155 parseli sattık. 152 parsel satılmış, 3 parsel ihale şartlarına uymadığı için alamamıştı. Biz sizler için mücadele ettik ve etmeye de devam edeceğiz. Biz zaten yapmak için ısrarcı değildik. Sonuç itibariyle bugün sizlerle bir araya gelerek Talat Dinçer başkanla beraber bu konuyu hep birlikte değerlendirelim dedik. Hukuki sürece göre 17 Ekim 2017 tarihinde bitiyor. 2015 yılı Ekim ayında bizler bu arsaları sizlere satmışız. 2 yıl içerisinde bu projeyi yapma zorunluluğu vardı. Malum ekim ayında bu süreç bitiyor. Bizim hiç kimsenin arsasını elinden almak gibi bir düşüncemiz yok" dedi.

Amaçlarının, esnafı dükkan sahibi yaparak yeni işyerlerine taşınmalarını sağlamak olduğunu kaydeden Can, "Bizim şimdi sizlerden ricamız biran önce bu inşaatlara başlamanızdır. Ada ada birlikte yaparsanız görsel olarak daha güzel görünecektir. Tek bir ricamız var, bu projenin uygulanması ve görselliğin bozulmamasıdır. Bir adada 5 dükkan varsa , 5 kişi birleşerek ve projeye bağlı kalarak yapılması bence daha mantıklı gelir. Yoksa biri yapıp, biri yapmayıp şeklinde olursa hesapta karışır. Bu süreç ekim ayında son buluyor. Ekim'den önce herkes dükkanını yapsın ve geçip içine otursun. İstediğiniz de bu şekildeydi. Biran önce yapmaya başlayın. Yarın bir gün biz arsayı yapmayanlardan geri aldığımız zaman kimse de biz kızmasın. İnşaat ruhsatlarınızı imar müdürlüğümüzden alarak işe başlayın. Bizim en büyük önceliğimiz huzurumuz. Tarsus'ta yaşıyor olmak bizim için yeterlidir. Hiç kimsenin dinine, diline, ırkına bakmadık bakmayacağız. Hizmetlerimizi eşit şekilde götürmeye devam edeceğiz. Allah hepimizin yar ve yardımcısı olsun" dedi.

Mersin Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Talat Dinçer ise Türkiye'de örnek bir çalışma başlattıklarını söyledi. Başkan Dinçer, "Bizim esnaf odası birliği olarak bir tek hedefimiz var. Bu sanayi yapılmalı ve herkes içine taşınmalı. Ama bunu belediye imar inşaat yapar, ama dışarıdan bir esnaf arkadaşımız yapar ama kendiniz yaparsınız. Ama birde süre olayı var. Bu süre içerisinde yapılması lazım. Bizim sayın başkandan bir ricamız oldu. Ada bazında esnafımız birleşsin yapsın istedik. Başkanım da bize 'Benim de amacım sanayinin yapılması' dedi. Ben burada bugüne kadar başkanımızın bize göstermiş olduğu her türlü anlayış ve yardımlarından dolayı kendisine teşekkür ediyorum. Hakikaten bizi hiç yormadı ve engel koymadı" şeklinde konuştu.

Konuşmaların ardından esnaflar Başkan Can'a desteklerinden dolayı teşekkür etti. Toplantıya oda başkanları, belediye başkan yardımcıları ve sanayi esnafı katıldı.

04.05.2017 16:33:18 TSI

