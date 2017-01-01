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Gazeteci-yazar Dilipak'tan Başkan Sekmen'e ziyaret



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ERZURUM (İHA) - Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Erzurum Büyükşehir Belediye Başkanı Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Erzurum Kitap Fuarı'nda sevenleriyle buluşan ünlü yazar, eserlerini Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki çeşitli vilayetlerden kente gelen okuyucuları için imzaladı. Ardından kitapseverlerle söyleşi yapan Gazeteci-Yazar Abdurrahman Dilipak, Başkan Mehmet Sekmen'i ziyaret etti. Bu yıl dördüncüsü gerçekleştirilen fuara övgüler yağdıran Dilipak, "Erzurum; Başkan Mehmet Sekmen ile birlikte her alanda gelişmeye, tarih, kültür ve medeniyet kenti olmaya devam ediyor. Erzurum Kitap Fuarı şehre bambaşka bir perspektif kazandırdı. Geçen yıl 250 bini aşkın ziyaretçiye kapılarını açan bu güzel organizasyona bu sene 173 yayın evi ve 130 yazar iştirak ediyor. Başkanımıza böylesine önemli hizmetleri serhat kentine kazandırdığı için teşekkür ediyorum" dedi. Başkan Mehmet Sekmen de, "Abdurrahman Dilipak gibi ülkemizin seçkin yazarlarını okuyucularla buluşturuyoruz. Kitap Fuarı Erzurum'un kültür ve sanat hayatına ayrı bir dinamizm kattı. Her yıl bu güzel organizasyona yeni bir içerik katıyoruz. Türkiye'nin sanat ve edebiyat hayatına yön veren müelliflerimiz ve yayın evlerini şehrimizde ağırlamaktan ötürü çok mutluyuz" diye konuştu.

(ERZ-AT-Y)



04.05.2017 16:33:28 TSI

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