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Öğrencilerin tartışmalı 'Yenilenebilir Enerji' paneli



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Suat Salgın

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde Sakarya İlkokulu 4-C sınıfı öğrencileri, okul salonunda düzenledikleri panel ve sergi ile 'Yenilenebilir Enerji'nin Gücü' konusunu masaya yatırdı.

İlçede; Türkiye Erozyonla Mücadele, Ağaçlandırma ve Doğal Varlıktan Koruma, Hepimiz Engelliyiz, Engelsiz Türkiye gibi çalışmalarla tanınan Kemal Arık'ın öncülüğünde gerçekleşen etkinlikte; Okul Müdürü Zafer Olkun ve Ayvalık Tabiat Platformu Yürütme Kurulu Üyelerinin yanı sıra öğretmenler, veliler ve öğrenciler hazır bulundu.

4-C sınıfının 18 öğrencisinin görev aldığı panelin sunuculuğunu Irmak Sucu üstlenirken; öğrencilerde sırayla ele aldıkları konular hakkında detaylı bilgi verdi.

Yenilenebilir enerjinin karşıtı olan enerji türlerinin de ele alındığı panelde; Sunay Öncü Güneş enerjisi, Elif Berra Kılıç rüzgâr enerjisi, Nuri Doğan Hidrolik enerji, Salih Rıza Yıkılmazdağ Nükleer Enerji, Yavuz Selim Ayyıldız Jeotermal enerji, Berru Tanım Termik enerji, Zekiye Naz Çakar Dalga enerjisi, İrfan Mert Kaya Enerji tasarrufu konularında açıklamalarda bulundu.

Zaman zaman karşıt görüşlerin tartıştığı panelde; üretimde süreklilik ve enerji tasarrufunun da önemine dikkat çekildi. Düzenlenen panel ve sergi ile ilgili muhabirimize açıklamalarda bulunan 4-C Sınıfı öğretmeni Kemal Arık, "Öğrencilerimle birlikte 'Yenilenebilir Enerji'nin Gücü' Panelini düzenledik. Ayvalık Sakarya İlkokulu 4-C sınıfı olarak Yenilenemez Enerji kaynakları olan petrol ve kömürün yakın gelecekte bitiminde ülkemizin yaşayacağı sorunlara çözüm bulabilmek amacıyla bu paneli düzenlemeye karar verdik. Panelimiz, güneş, rüzgar, dalga, jeotermal, hidroelektrik gibi yenilenebilir enerji kaynaklarının yanına, yenilenemez enerji kaynakları olan nükleer ve temrin enerjiyi savunan öğrencilerimizden oluştu. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ifade ettiği gibi, fikri hür, vicdanı hür, irfanı hür, yürekleri Türkiye sevgisiyle dolu. Geleceklerini inşa etmekte yaşamı sorgulayan eleştirel düşünebilen, doğaya, insanlara, hayvanlara duyarlı bireyler olarak yetiştirmekten büyük mutluluk duyuyorum. Ve diyorum ki; Yaşanabilir bir Dünya için, temiz enerji kullanalım."dedi.

(SS)



04.05.2017 16:33:29 TSI

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