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Haliliye'de halk günü toplantısı yarın yapılacak



(Fotoğraflı)



ŞANLIURFA (İHA) - Haliliye Belediyesinin Mayıs ayı "Halk günü" toplantısı cuma günü gerçekleştirilecek.

Haliliye Belediyesi tarafından 2014 yılında hayata geçirilen "Halk günü" toplantısı kapsamında yarın, vatandaşlar Başkan Fevzi Demirkol'a veya başkan yardımcılarıyla bire bir görüşerek taleplerini iletebilecek. Uygulama kapsamında her ayın ilk cuma günü yapılan toplantı, Mayıs ayının ilk Cuma günü saat 14.00'da Haliliye Belediyesi ek hizmet binasında yapılacak.

Toplantıda belediye birim müdürleri ve sorumluları da hazır bulunacak ve taleplerin çözümü noktasında çalışmalar düzenlenecek

(BB-SD-Y)



04.05.2017 16:33:35 TSI

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