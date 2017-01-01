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Tur operatörleri Diyarbakır'a geliyor



DİYARBAKIR (İHA) - GAP ve kültür turları düzenleyen önde gelen tur şirketlerinin yetkilileri ile TÜRSAB Başkanı Başaran Ulusoy ve yönetim kurulu üyeleri Diyarbakır'da bir araya gelecek.

Diyarbakır Valiliği koordinasyonunda, Turizm Platformu üyeleri, Büyükşehir Belediyesi, Ticaret ve Sanayi Odası, Ticaret Borsası, Karacadağ Kalkınma Ajansı, Kültür ve Turizm Müdürlüğü, Dicle Üniversitesi, Sur Belediyesi ve TÜRSAB Bölge Yürütme Kurulu'nun hazırladığı program çerçevesinde, 6-7 Mayıs'ta Diyarbakır'a davet edilen tur operatörleri, iki günlük program çerçevesinde tarihi ve turistik mekanları ziyaret edecek. Operatörler, seyahat acenteleri ile bir araya geldikten sonra kentin turizm potansiyeli üzerine yapılacak çalıştaya katılacak. Programda, Diyarbakır'ın başta bu yıl olmak üzere önümüzdeki yıllarda da GAP ve kültür turlarına alınması için tur operatörlerinin yereldeki çözüm ortakları ile bir araya gelmesi, tur operatörleri ile Diyarbakır'daki seyahat acenteleri ve oteller arasında işbirliği görüşmelerinin yapılması sağlanacak.

Tur operatörlerinin Diyarbakır'a yapacakları iş ziyareti hakkında değerlendirmede bulunan Vali Hüseyin Aksoy, "Diyarbakır olarak son dönemlerde yapılan turizm ve tanıtım çalışmaları kapsamında turizm profesyonelleri ile birçok platformda bir araya gelerek Diyarbakır'a yapılan turlar hakkında görüş alışverişinde bulunduk. Bu görüşmelerde Diyarbakır'ın bölgeye yönelik tüm turlarda mutlaka yer bulmasını, turlardaki konaklamaların ağırlıklı olarak ilimizde yapılmasını dile getirdik. Diyarbakır'ın sahip olduğu turizm potansiyelini göstermek, oluşan yanlış algıları ortadan kaldırmak ve tur operatörleri ile ilimizde faaliyet gösteren turizm şirketleri ve otelleri bir araya getirerek işbirliği yapmalarını sağlamak için 6-7 Mayıs tarihlerinde 2 gün sürecek olan iş gezisi ve şehir gezisi programını ilimizdeki ilgili kurumlar ve sivil toplum kuruluşlarının ortak gayreti ile gerçekleştireceğiz. Bu program ile tur operatörlerinin tur programlarına Diyarbakır'ı daha fazla almalarını ve konaklama sayısını artırmalarını isteyeceğiz" dedi.



"Turizm yatırımları davetlilerle paylaşılacak"

Vali Aksoy, "Ayrıca son yıllarda yapılan turizm altyapısının geliştirilmesine yönelik kamu yatırımları ile turizm alanında özel müteşebbislerimizin yaptığı turizm işletme yatırımları, gelen davetliler ile paylaşılacak Diyarbakır'ın hem kültürel yapısı, tarihten gelen zengin kültürel mirası, alternatif turizm çeşitliliği ve bunlar adına yapılan yatırım ve tanıtım çalışmaları tüm detayları ile tur operatörlerine aktarılacak ve bu yatırımların yakından incelemesi sağlanacaktır. Diyarbakır'ın sahip olduğu turizm altyapısı ve son dönemlerde yapılan yatırımlarla turizm pastasından payını artırması adına bu çalışma bir ilk adım olacak. Bu çalışmamızdan sonra ilimizi en çok ziyaret eden yabancı turistlere yönelik bir çalışma yapmak için yurtdışından ilimize kültür ve inanç turu düzenleyecek tur operatörleri ile de bir araya gelmeyi planlıyoruz. Bu kapsamda katılım sağlayacağımız yurtdışı turizm fuarlarında bu konuya yakından ilgi gösterip ikili görüşmelerle ilimizin turizm potansiyelini en etkili şekilde aktarmaya çalışacağız. Bu çalışmada emeği geçen tüm yetkililere ve çalışanlara şimdiden teşekkür ediyor, çalışmanın Diyarbakır turizmi adına hayırlara ve güzelliklere vesile olmasını temenni ediyorum" diye konuştu.

(İHA-MP-Y)



04.05.2017 16:35:51 TSI

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