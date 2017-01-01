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Müftü Arvas'tan okul ziyareti



(Fotoğraflı)



VAN (İHA) - Van İl Müftüsü Nimetullah Arvas, Vankulu Ortaokuluna ziyaret etti.

Müftü Nimetullah Arvas, "Van Okuyor" projesi kapsamında Vankulu Ortaokulunu ziyaret etti. Okul bahçesinde öğrencilerle bir araya gelen Arvas, "Geleceğimizin teminatı olan sizleri tebrik ediyorum. Sizler, bizim için güzel gelecekler hazırlayacak, güzel projelere imza atacak zekâ ve kabiliyete sahipsiniz. Gecesini gündüzüne katarak, sizlerin buralara gelmesine vesile olan anne ve babalarınıza teşekkür ediyorum. Evlerinize gittiğinizde anne ve babalarınıza sizin gibi zeki çocukları yetiştirdikleri için onlara teşekkürlerimi ve selamımı iletin" dedi.

Müftü Arvas; öğrencilerle hep beraber, "Rabbim Allah! Kitabım Kur'an! Dinim İslam! Peygamberim Hz. Muhammed Aleyhisselam" cümlelerini tekrarlattırdıktan sonra Diyanet İşleri Başkanlığı yayınlarından kitaplar hediye etti.

(MSA-Y)



04.05.2017 16:36:09 TSI

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