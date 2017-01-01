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Tarsus'ta sahipli ve sahipsiz hayvanlarına denetim



(Fotoğraflı)



Ersoy Yalçın

MERSİN (İHA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde zabıta ekipleri sahipli ve sahipsiz hayvanlara ilişkin kontrol ve yaşam alanlarında inceleme yaptı.

Tarsus Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, Gıda Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilileri, Mersin Orman ve Su İşleri Müdürlüğü ve Tarsus Bakım Evi personelleri ile birlikte sahipli ve sahipsiz hayvanlara yönelik kontrol ve denetim yaptı.

Ekipler 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanunu kapsamında gerek sahipli gerek sahipsiz sokak hayvanlarının köpek karnelerine, yaşam alanlarına, sağlık koşullarını inceledi. Hayvan sahiplerine gerekli uyarılarda bulunarak bilgilendirme yapan ekipler. başıboş haldeki hayvanları da hayvan barınağına götürdü.

(ERY-Y)



04.05.2017 16:36:34 TSI

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