Sevenleri dualarla uğurladı
(Fotoğraflı)
BURSA (İHA) - Kosova ve Havalisi Derneği yöneticisi Şaban Albayrak, son yolculuğuna uğurlandı.
Bursa'da yaşayan Rumeli camianin sevdiği bir isim olan Şaban Albayrak (63), önceki gün geçirdiği beyin kanaması neticesinde vefat etti. Yeşilyayla Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazında sevenleri cadde boyunca saf tuttu. Albayrak'ın cenazesine sevenlerinin yanı sıra belediyelerinin temsilcileri, Rumeli derneklerinin yöneticileri katıldı. Yeşilyayla Kabristanı'na defnedilen Şaban Albayrak evli ve 4 çocuk babasıydı.
(MŞ)
04.05.2017 16:38:21 TSI
NNNN