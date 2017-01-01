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Kayseri'de Japon esintisi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:30
Kayseri'de Japon esintisi
Kayseri'de Japon esintisi

(Fotoğraflı - Görüntülü)

Selma Kara
KAYSERİ (İHA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Japonoloji Kültür Topluluğu tarafından düzenlenen 13'üncü Japon Kültür Günü etkinlikleri renkli görüntülere sahne oldu.
ERÜ Sabancı Kültür Sitesinde düzenlenen etkinliğe, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, Japon Dili ve Edebiyatı Öğretim Üyeleri ile çok sayıda öğrenci katıldı.
Programın açılış konuşmasını yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, 13 yıldan bu yana düzenlenen etkinlikle, hayran olunan Japon kültürünün tanıtımına katkı sunulduğunu dile getirdi. Etkinlik için çaba harcayan akademisyen ve öğrencilere teşekkürlerini sunan Prof. Dr. Karamehmet Yıldız, "Japonya hayranı olduğumuz bir ülke. Her şeyden önce insanlara karşı çok sıcak, çok renkli, giysileri, her hali eğlenceli bir ülke. Sadece eğlenceli değil, müthiş bir iş disiplinleri var, bilim ve teknolojide bir o kadar ilerlemiş bir ülke. Bu ülkenin tanıtımı için yapılan bu etkinlikte çaba gösterenleri tebrik ediyorum" dedi.
Konuşmaların ardından, Japon kültürüne ait danslardan gösterimler yapıldı ve öğrenciler Japonca şarkılar seslendirdi. Ayrıca, konuklara suşi ve çay ikramı yapıldı, Japon kültürüne ait origami sanatı ile ilgili denemeler yapıldı.
(SK)

04.05.2017 16:38:24 TSI
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