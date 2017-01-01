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130 Yozgatlı iş adamı yatırım için Yozgat'a gelecek



(Fotoğraflı)



Bahadır Muhlis Gökgül

YOZGAT (İHA) - 5-7 Mayıs tarihleri arasında Yozgat Valiliği ve ORAN Kalkınma Ajansı işbirliği ile düzenlenen 'Yozgatlı İşadamı Zirvesi' kapsamında 130 iş adamı yatırım için kentte gelecek.

Yozgat'ın yatırım potansiyellerini ortaya çıkarmak ve yatırımcıyı kentte çekmek amacıyla gerçekleştirilecek olan 'Yozgatlı İşadamı Zirvesi' öncesi Yozgat Valisi Kemal Yurtnaç açıklamalarda bulundu. Yozgat Valiliği Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen programa kentte görev yapan ulusal ve yerel basın mensupları katıldı.

Yozgat'a 130 işadamını davet ettiklerini belirten Vali Kemal Yurtnaç,"Yozgat'ın yatırım potansiyelini ortaya çıkarmak, istihdamı artırmak ve göçü önlemek için 5-7 Mayıs günlerinde 'Yozgatlı İşadamı Zirvesi' yapalım istedik. ORAN Kalkınma Ajansı ile bu konuda işbirliği yaptık. Bu süre zarfında İstanbul, Ankara ve Bursa'da yaşayan 130 iş adamını Yozgat'a davet ettik. Yozgat deyince hepsinin gözlerinin içi güldü. Onlarda memleket sevdası, özlemi var. Onları harekete geçirip Yozgat'a davet ettik" dedi.

Yozgat'ın yatırım potansiyelini iş adamlarına sunacaklarını söyleyen Yurtnaç,"Bizim burada yapmamız gereken şey Yozgat'ın elindeki fırsatları onlara sunmak. Biz elimizdeki değerleri onlara tanıtıp farkındalık oluşturmalıyız. Kayseri, Antalya, Alanya ve yurt dışındaki işadamlarına bu farkındalığı göstermeliyiz. Burada yatırım yapmak isteyenlere Yozgat'ın fırsatlarını göstereceğiz ve Yozgat istihdamına nasıl katkı sunabiliriz onun arayışı içerisinde olacağız. Üreten ve koşan Yozgat'ın alt yapısını oluşturmaya gayret ediyoruz. Yatırımcıları bir bir Yozgat'a çekeceğiz" şeklinde konuştu.



(BMG-UY-Y)



04.05.2017 16:38:24 TSI

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