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Bozüyük'ten Kütahya'ya girişimcilik gezisi



(Fotoğraflı)



İsmet Cep

BİLECİK (İHA) - Bilecik'in Bozüyük ilçesinde öğrencilerin girişimciliğe ve üretime özendirilmesi amacıyla Kütahya'ya girişimcilik gezisi düzenlendi.

Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Girişimcilik Kulübünün organize ettiği ve Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneğinin paydaşlığında Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün himayelerinde gerçekleşen gezi programına öğrenciler ve eğitimciler katıldı. NG Grup kurucu başkanı ve Kütahya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Nafi Güral'ın daveti üzerine gerçekleşen gezi programında Nafi Güral, başarı hikâyesini ve iş hayatı tecrübelerini öğrencilerle paylaşarak kendilerine yol gösterecek bilgi birikimini paylaştı. Öğrencilerin hedefleri ve fikirlerini dinledi. Ülkemizin sanayileşmesi, gelişmesi, ihracat yapılmasının öneminden bahsetti. Öğrencilere mutlaka bir hedef belirlemeleri ve bu hedefe ulaşmaları noktasında öğütlerde bulundu. Bozüyük İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün teşekkür plaketinin verilmesinin ardından, Kütahya Porselen fabrikası gezilerek üretim aşamaları incelendi. Güral Müzesinin gezilmesinin ardından öğrencilerin Kütahya'yı tanımaları için şehir turu yapıldı. Kütahya Ticaret ve Sanayi Odasını ziyaret eden gruba Ticaret Odaları hakkında bilgi verildi. TOBB Kütahya Kadın Girişimciler kurulunca iş kurma ve başarıyı yakalama, kadın erkek el ele vererek ülkemizin kalkınabileceği yönünde kısa başarı hikâyeleriyle anlatılmasıyla gezi programı sona erdi.

Girişimcilik temalı gezi hakkında değerlendirmede bulunan Bozüyük Girişimciliği Destekleme Derneğini Başkanı Celali Yılmaz, "Kişileri girişimciliğe özendirmek ve girişimciler arasında dayanışmayı sağlayarak buluşları teşvik etmek amacıyla bu gezileri düzenliyoruz. Ülkemizin gelişmiş ülkeler düzeyinde hak ettiği yere gelebilmesi için çalışmalar yapmak üzere kurulan derneğimiz amaçları doğrultusunda çalışmalarına devam etmektedir. Kariyer günleri ve bölge mucitler sergisi programlarında en büyük destekçimiz ve paydaşımız olan Nafi Güral Bey Öğrencilerimizi ve bizleri Kütahya'ya davet etmiş yaklaşık yarım gününü bizlere ayırmıştır. Öğrencilerimizin hedef belirlemeleri ve hedefe ulaşmaları yönünde çok önemli bilgi paylaşımı yapmışlardır. Ayrıca şehir merkezi turu ile Kütahya'yı tanımamızı sağladıkları için de kendilerine çok teşekkür ediyorum" dedi.

Geziye İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Aytaç İgrek, Dernek Başkanı Celali Yılmaz ilçede eğitim veren Fen Lisesi ve Anadolu Liseleri ile Bozüyük Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nden toplam 11 öğrenci katıldı.

(İC-Y)



04.05.2017 16:41:17 TSI

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