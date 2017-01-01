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Tekke Mahalle'deki asfalt çalışmaları tamamlandı



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, Tekke Mahalle'de yürütülen asfaltlama çalışmalarını ziyaret ederek çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Bozüyük Belediyesi ekiplerince Tekke Mahalle'de başlatılan asfalt yenileme çalışmaları tamamlandı. Bozüyük'ten Söğüt'e giden araçlar tarafından oldukça yoğun bir şekilde kullanılan Yeni Söğüt Caddesi ve Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddeleri'nde başlatılan asfalt yenileme ve kaldırım düzenleme çalışmaları kapsamında ilk olarak eski ve deforme olan asfalt freze araçları ile sökülerek kaldırıldı. Yapılan temizlik ve zemin düzenleme çalışmasının ardından ise yoğun bir program dâhilinde yürütülen çalışmalar sonunda asfaltlama işlemi tamamlandı. Org. Hüseyin Kıvrıkoğlu Caddesi'nde çalışma alanını ziyaret eden Başkan Bakıcı görevli personel ile görüşerek çalışmalar hakkında bilgi aldı. Burada görevli personelle bir süre görüşen Başkan Bakıcı "Güçlü Bozüyük İçin Çalışıyoruz" diyerek personele çalışmalarında kolaylıklar diledi.

Bölgedeki asfaltlama çalışmasının tamamlanması ile düzgün ve muntazam bir görünüm kazanan yollar, yeni kaldırımların yapılması ile birlikte çok daha güzel ve modern bir hale gelecek.

(FSİ-Y)



04.05.2017 16:42:06 TSI

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