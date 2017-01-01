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Bozüyük Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde temizlik



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Şehirlerarası Otobüs Terminali belirli aralıklarla yapılan genel temizlik ve bakım çalışmaları ile temiz ve nezih görünümüyle hizmet vermeye devam ediyor.

Bozüyük'ün yıllardır özlemini çektiği ve 16 Mart 2014'te görkemli bir açılış töreni ile hizmete giren Şehirlerarası Otobüs Terminali vatandaşlara hizmet vermeye devam ediyor. Gece ve gündüz olmak üzere yoğun olarak kullanılan Terminalin iç bölümünde günlük yapılan temizlik çalışmalarına ilave olarak iklim ve hava koşullarına bağlı olarak periyodik aralıklarla genel temizlik ve bakım çalışmaları yapılıyor. Camların silinmesinden yerlerin yıkanmasına kadar itina ile yapılan temizlik çalışmaları ile terminalin her zaman temiz ve düzenli olması sağlanıyor.

(FSİ-Y)



04.05.2017 16:43:48 TSI

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