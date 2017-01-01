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Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki:

- "Teknolojik değişime ayak uydurmalıyız"



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Ali Göç

KAYSERİ (İHA) - Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi Tanıtım Toplantısı'nda konuşan Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, "Teknolojik değişime ayak uydurmamız gerekir" dedi.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, Kayseri Serbest Bölgesinde düzenlenen Çin-Türkiye Sınır Ötesi Elektronik Ticaret Pilot Projesi Tanıtım Toplantısı'na katıldı. Toplantıda konuşan Bakan Özhaseki, "Bugün hayırlı bir köprü atıyoruz. Her şey ticaret ile başlar ama ileride kadim dostluklara dönüşür. İnsanlar birbirlerinden uzak olursa, birbirlerini anlayamazlar. Eğer ticaret yapılırsa bundan dostluk doğar. Ticaret bir erdem ve haktır. Dürüst tüccarın bu dünyada yeri vardır" dedi.

Bakan Özhaseki, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bu proje ile iki ülke arasındaki alışverişte hayırlı bir kanal açılacaktır. Üretim yapan birçok arkadaşımız var. Bu arkadaşlarımız dünyaya açılmakta zorluk çekiyorlar. Kobilerimiz ithalat yapacaklar. Dünyada 2 milyara yakın insan elektronik ortamda ticaret yapıyor. Değişimi anlayabilir ve ona göre adım atarsak hızlı ilerleniyor. Yoksa durumumuz gittikçe kötüleşiyor. Bu işi doğru anlamak lazım. Biz geçmişimizle övünürüz ayrı ama değişimi anlamazsak bunun bir anlamı yok. Ne yaparsanız yapın. Geri geri gidersiniz. Başkaları üretir ama biz kalırız. Bize düşen bu yollarla kapı açmaktır."

(AG-SK)



04.05.2017 16:43:54 TSI

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