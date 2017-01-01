Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Bircan'ın acı günü
(Fotoğraflı)
Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik Belediyesi Basın Yayın Halkla İlişkiler Müdürü Serkan Bircan'ın, vefat eden babaannesi Hatice Bircan son yolculuğuna uğurlandı.
Uzun zamandır tedavi gördüğü hastalığına yenik düşerek dün hayatını kaybeden Hatice Bircan, bugün öğle namazına müteakiben merkez Kayı Boyu Camii'nde kılınan cenaze namazının ardından şehir mezarlığına defnedildi. Cenazeye Bilecik Belediye Başkanı Vekili Nihat Can, Vezirhan Belde Belediye Başkanı Mehmet Duymuş, belediye çalışanları ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(CKT-Y)
04.05.2017 16:44:55 TSI
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