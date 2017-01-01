Parklarda bakım ve revize çalışmaları devam ediyor
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi Park ve Bahçeler Birimi Ekipleri tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında ilçe genelindeki çocuk oyun grupları ve parklarda bakım ve revize çalışmaları başlatıldı.
Vatandaşların talepleri doğrultusunda planlanarak başlatılan çalışmalar kapsamında çocuklar tarafından özellikle bahar ve yaz aylarında sıkça kullanılan oyun alanlarının bakım çalışmaları ve revize çalışmaları yapılıyor. Yenidoğan Mahallesi ve Yediler Mahallesi'nde hizmet veren çocuk oyun alanları ve parklardaki çalışmaların tamamlanmasının ardından ekipler Çarşı Mahalle'ye geçerek burada yer alan oyun gruplarının bakım çalışmalarına başladı. Çalışmaların devamında ise diğer mahallelerdeki çocuk oyun alanlarının bakım ve onarım çalışmaları yapılacak.
(FSİ-Y)
04.05.2017 16:45:24 TSI
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