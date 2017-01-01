Bozüyük Belediyesi haşere ile mücadeleye devam ediyor
(Fotoğraflı)
Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından özellikle bahar aylarında vatandaşlarımız tarafından sıklıkla kullanılan yeşil alanlarda ve parklarda haşerelere karşı ilaçlama çalışmaları başlatıldı.
Geçtiğimiz aylarda yeni araçların filoya eklenmesi ile gücüne güç katan Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri ilçe genelinde parklarda ve yeşil alanlarda ilaçlama çalışmalarına hız verirken, özellikle çocukların oyun alanlarında ilaçlama yapılması aileler tarafından olumlu karşılandı. Bozüyük Belediyesi ilaçlama ekipleri tarafından başlatılan çalışmaların yaz ayları boyunca mesire alanları ve ilçe genelinde mahalle aralarında devam edeceği belirtildi.
(FSİ-Y)
04.05.2017 16:45:56 TSI
NNNN