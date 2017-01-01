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"Engelsiz OMÜ Günleri" etkinliği

- OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran:

- "Türkiye'de erişilebilirlik anlamında yeterli bulunmuş 3. fakülteyi üniversitemize kazandırmak istiyoruz"



(Fotoğraflı)



Erdi Demür

SAMSUN (İHA) - Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, Türkiye'de erişilebilirlik anlamında yeterli bulunmuş sadece 2 tane fakülte olduğunu belirterek, 3. fakülteyi OMÜ'ye kazandırmak için çalışmaların başladığını söyledi.

"Engelsiz OMÜ Günleri" etkinliği OMÜ Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi Konferans Salonu'nda gerçekleşti. Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunması ile başlayan program sonrasında "Sesimiz Olur Musunuz?" projesinin tanıtım gösterimi ile devam etti.

Uzm. Dr. Şirin Çetin, görme engelli vatandaşların kitapları başkasının sesinden dinleyerek okuyabileceği düşünülerek gerçekleştirilen "Sesimiz Olur Musunuz?" projesi hakkında sunum yaptı.



"Türkiye'de erişilebilirlik anlamında yeterli bulunmuş 3. fakülteyi üniversitemize kazandırmak istiyoruz"

Üniversite olarak engelli öğrenciler ve vatandaşlar için kolaylaştırıcı yöntemler üzerinde durduklarının altını çizen OMÜ Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mehmet Kuran, "Üniversitemiz, 2016 yılında 'engelli dostu' üniversite seçildi. Bununla beraber bazı olumsuzluklar da var. Üniversitemizde bazı şeyler yapılmış durumda. Özellikle fiziksel anlamda ulaşılabilirliği sağlamak anlamında işler yapıldı. Bunlardan bir kısmı yasal mevzuattan kaynaklanan yükümlülükleri görünür sağlamaya çalışmış ama işlevsel anlamda birçok yerde hatamız olduğunu biliyoruz. Türkiye'de sadece 1 üniversitede 2 tane fakülte binası erişilebilirlik anlamında yeterli bulunmuş. Bu bizim üniversitemiz değil, başka bir üniversite. Bu çok vahim bir durum. Demek ki bir yerlerde eksikler hala var, bizde de var. Örneğin, bazı yerlere rampa yapmışız eğimi uygun değil, lavabo, tuvalet yapmışız tutunacak yerler uygun değil veya her şeyimiz mükemmel kapısı uygun değil. Ülkemizde bu anlamda yapılan faaliyetler gün geçtikçe daha iyi noktaya geliyor. Eksikliklerimizi biliyoruz, bunları tespit ettik. Yeni Diş Hekimliği Fakültesini yaptık. Sağlık-Kültürdeki ilgili arkadaşa talimatı verdik. Yanına engelli birisini alıp, mimar arkadaşla oradaki bütün eksiklikleri tespit etmesini istedik. Oraya taşınma gerçekleşmeden önce tüm eksiklikler tamamlayıp, Türkiye'de erişilebilirlik anlamında yeterli bulunmuş 3. fakülteyi üniversitemize kazandırmak istiyoruz. Bu yapılanlar engelliler için bir lütuf değil, aslında yapılması gereken bir haktır. Herkes bir engelli adayıdır. Bu kişilerin haklarına saygılı olup onların istedikleri alana ulaşabilmelerini, sağlamamız gerekiyor" dedi.

Konuşmaların ardından "Sesimiz Olur Musunuz?" projesine katılan öğrencilere teşekkür belgesi verildi. Program, teşekkür belgelerinin verilmesinin ardından "Şimdi Sende Var Mısın?" konferansı ile devam etti. Toplumsal ve Haklar Araştırmalar Derneği Başkan Vekili Süleyman Akbulut, konferansta öğrencilere bilgiler verdi.

Program daha sonra müzik dinletisiyle sonlandı.

(ED-SLH-Y)



04.05.2017 16:46:12 TSI

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