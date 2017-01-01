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Bozüyük Belediyesi itfaiyesi eğitim çalışmaları devam ediyor



(Fotoğraflı)



Fatma Savaş İnal

BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü personeli gerçekleştirdiği eğitim çalışmaları ve tatbikatlar ile 7 gün 24 saat göreve hazır.

Bozüyük Belediyesi İtfaiye Personeli eğitim çalışmaları devam ediyor. Yangın söndürme ekipmanlarıyla yapılan tatbikatların yanı sıra hurda araçtan yaralı kurtarma tatbikatı gibi eğitim çalışmalarına ilave olarak teknik kurtarma çalışması yapılıyor. İtfaiye Garajında 42 metrelik itfaiye aracı ile yapılan eğitim çalışmasında görevli personel teknik kurtarma ile ilgili teknik bilgiler edinirken pratik yaparak kendini geliştiriyor. Her zaman her türlü olaya hazırlıklı olan itfaiye ekipleri yaptıkları teorik ve pratik çalışmalar ile kendilerini yeniliyor.

(FSİ-Y)



04.05.2017 16:46:25 TSI

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