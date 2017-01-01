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Genç kaşifler hünerlerini sergiledi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:39
Genç kaşifler hünerlerini sergiledi
Genç kaşifler hünerlerini sergiledi

(Fotoğraflı)

Abdullah Çibir
BURSA (İHA) - Enerji verimliliği ana temasıyla gerçekleştirilen Türk Hava Yolları 6. Bursa Bilim Şenliği, geleceğin bilim adamları için bulunmaz fırsat oldu.
TÜYAP Fuar Alanı'nda 7'den 70'e herkesi bilimle buluşturan şenlikte LİMAK Enerji tarafından açılan 2 farklı atölye standı çocukların akınına uğradı. Kendi imkanları ile oyuncaklarını ve gece lambalarını yapan öğrenciler, enerjinin doğru kullanılması adına büyüklerinden de bilgiler edindi. Yaptıkları oyuncakları ve gece lambalarının mutluluğunu yaşayan öğrencilerin mutluluğuna ortak olduklarını belirten Limak Uludağ Elektrik Genel Müdürü Ali Erman Aytac, "Onlara bir şeyler öğretmek ve onları enerji konusunda bilinçlendirmek bizleri fazlasıyla mutlu etti. 2 yıldır katıldığımız bilim şenliğinin ne kadar faydalı olduğunu her geçen yıl daha fazla katılım sağlaması bizlerin iyi işler yaptığı anlamına geliyor. Bu seneki atölyelerimizde bin öğrenci faydalanacak. Burada çocuklarımıza enerji konusunda bilinçlendirmeler yapıyoruz. Mini robotlar üzerindeki güneş enerji kaynağı ile harekete geçiyorlar" dedi.
Ledli gece lambası çalışmasında da çocukların enerjiyi yakından incelediğini ifade eden Aytac, "Bu seneki şenliğin ana teması zaten enerji verimliliğidir. Bu sayede en verimli enerji için çocuklar ledli ampulleri tek bir kalem pil ile haftalarca kullanabiliyor. Buradaki önemli olanda elleriyle kendi tasarladıkları ve ömür boyu unutulmayacak bir çalışma gerçekleştirecek olmalarıdır" dedi.
(AÇ-MŞ)

04.05.2017 16:47:49 TSI
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