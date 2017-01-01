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Öğrenciler Salihli Belediyesi'nde ders gördü

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:40
Öğrenciler Salihli Belediyesi'nde ders gördü
Öğrenciler Salihli Belediyesi'nde ders gördü

(Fotoğraflı)

Behzat Akcan
MANİSA (İHA) - İlköğretim öğrencilerine yerel yönetim dersi veren Salihli Belediye Başkan Yardımcısı Mahmut Süreyya Karaoğlu, belediyecilik konusunda öğrencilerin merak ettiği tüm soruları yanıtladı.
Salihli Alpaslan İlkokulu ve Fahriye Hanım İlkokulu 4. sınıf öğrencileri, Sosyal Bilimler dersi yerel yönetimler konusu kapsamında öğretmenleri Mithat Altıntaş ve Selami Elmas ile birlikte Salihli Belediyesini ziyaret ederek, Başkan Yardımcısı Karaoğlu'ndan belediyenin tanımı, belediye başkanının görevleri, belediye meclisi ve encümen, belediyelerin çalışma sistemi, belediyedeki müdürlüklerin görevleri ve sorumluluk alanları hakkında bilgiler aldı. Öğrencilerin başarılı bir eğitim hayatı geçirmeleri için tavsiyelerde bulunan Karaoğlu, kendisinin de aynı sıralardan geçtiğini hatırlatarak, "Geleceğin belediye başkanları ya da mimar mühendisleri sizler olacaksınız. Başarılı olmak için hedeflerinizi şimdiden belirleyerek o yönde çalışmalarınızı sürdürün" dedi. Salihli Belediyesi'nin hayata geçirdiği projelerden Karaoğlu, "Belediyenin asli olarak yapması gereken yol kaldırım temizlik gibi işler haricinde sizlerin ailenizin sosyal aktivitelerine katkı sağlayacak şekilde projeler üretiyoruz. Belediye Başkanımız Zeki Kayda yaşlısından gencine her kesimin yanında olmaya çalışıyor. Yakın zamanda açılışı gerçekleştirilecek olan Atatürk Spor Salonu ve Yarı Olimpik Yüzme havuzunu sizler ve sporu sevenler için inşa ettik. Her şey Salihlimiz için" dedi.
(BA-AY-Y)

04.05.2017 16:48:51 TSI
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