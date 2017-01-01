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Başkan Togar: "İşsizliğe karşı her türlü desteği sağlamaya hazırız"

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:40
Başkan Togar: "İşsizliğe karşı her türlü desteği sağlamaya hazırız"
Başkan Togar: "İşsizliğe karşı her türlü desteği sağlamaya hazırız"

(Fotoğraflı)

SAMSUN (İHA) - Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, "Bizler işsizliğe karşı açılan istihdam seferberliğine destek olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" dedi.
Tekkeköy Belediye Başkanı Hasan Togar, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından başlatılan istihdam çalışmalarına destek olmak için kolları sıvadı. İstihdam konusunda belediye olarak her türlü çalışmanın başında yer aldığını vurgulayan Başkan Togar, "Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığımız tarafından başlatılan istihdam çalışmalarına destek olmak amacıyla Samsun İŞKUR Müdürümüz Haşim Meydan ile Saklı Bahçe Sosyal Tesislerimizde bir araya gelerek ilçemizde istihdamın arttırılması için neler yapabileceğimizi konuştuk. Örnek, 19 Mayıs, İlkadım Sanayi Siteleri ile Organize ve Gıda Organize Sanayi gibi büyük sanayi sitelerini bünyesinde barındıran ilçemiz, istihdam konusunda diğer ilçelerden her zaman bir adım önde olmuştur. Özellikle bu sanayi siteleri içerisinde bulunan yurt içi ve yurt dışı ticari ilişkiler sürdüren dev firmalar istihdamın arttırılmasında her zaman önemli rol oynamıştır. Bizler işsizliğe karşı açılan istihdam seferberliğine destek olmak için elimizden geleni yapmaya hazırız" diye konuştu.
Karadeniz Bölgesi'nin ve Samsun'un sanayi kalbinin Tekkeköy ilçesinde attığını dile getiren Togar, "Bu sanayi siteleri içerisinde binlerce kişi çalışıp evine ekmek götürüyor. İstihdam seferberliğinde her firma elinden geldiğince yer almaya çalışıyor. Özellikle belediyemiz bünyesinde kurduğumuz istihdam ofisimiz vasıtasıyla işverenler ile iş arayanları bir araya getirerek istihdama katkı sağlıyoruz. İŞKUR destekli çalışan istihdam ofisimiz vasıtasıyla bugüne kadar 1827 işsizimizi iş sahibi yaptık. Birçok belediyeye örnek olan istihdam ofisimize kayıt yaptıran işsizlere yeteneklerine ve iş becerilerine göre her türlü iş imkanı kısa mesaj ile anında telefonlarına iletiliyor. Böylelikle iş arayan bireyler kendilerine uygun gördükleri iş yeri ile görüştürülerek istihdam edilmesi sağlanıyor. Yine işçi ve personel arayan işverenlerinde hangi koşullarda ve meslek dalında işçi aradığı kayıt altına alınarak o vasıflarda olan iş arayan kişiler ile buluşturulması sağlanıyor. Yani Tekkeköy Belediyesi istihdam ofisi işverenler ile iş arayanları buluşturarak istihdama ciddi bir destek sağlamaktadır'' diye konuştu.
(ŞB-SLH-Y)

04.05.2017 16:48:54 TSI
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