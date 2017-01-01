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Tahmazoğlu'ndan Hıdrellez kutlaması



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GAZİANTEP (İHA) - Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hıdrellez Kültür Bayramını kutladı.

Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu, Hıdrellez'de Baharın gelişini müjdeleyen gününü kutlandığını belirterek, "Kültürü oluşturan örf, adet ve geleneklerin hayatın vazgeçilmez unsurlarıdır. Bu değerler, birlik ve beraberliğe güç kattı. Hıdrellezin gelişiyle insanlar arasındaki birlik, beraberlik duygusunun dayanışmaya dönüştü" dedi.

Tarihi boyunca doğayla uyumlu iç içe bir hayat süren milletimiz bu kültürel zenginliğini özüne uygun olarak koruduğunu ve kuşaktan kuşağa aktardığını ifade eden Başkan Tahmazoğlu, "Hıdrellez bayramı her yıl olduğu gibi bu yılda yeni umutlarla, coşku içerisinde kutlanacaktır. Birlik ve beraberliğe vesile olması dileğimle, tüm vatandaşlarımızın Hıdrellez Bayramını kutluyorum" şeklinde konuştu.

(LO-SD-Y)



04.05.2017 16:53:28 TSI

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