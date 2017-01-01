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Edremit'te "Bengi ile değerlerimizi yaşatıyoruz" kampanyası



(Fotoğraflı)



Bekir Terzioğlu

BALIKESİR (İHA) - Edremit'te Kızılay ile Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü Merkezi (EHEM)'nin işbirliğinde kan bağışı kampanyası düzenlendi.

Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın himayelerinde başlatılan BENGİ (Balıkesir'de Eğitimin Niteliğini Geliştirme ve İzleme) projesi kapsamında akademik, sosyal ve kültürel bir çok eğitim hizmeti gerçekleştirilmesinin yanısıra değerlerimizin yaşatılmasıyla ilgili, "Bengi ile değerlerimizi yaşatıyor, herkes için paylaşıyoruz" sloganıyla Kızılay'a Kan Bağışı Kampanyası'na ilgi büyük oldu.

Kan bağışı kampanyası Halk Eğitimi Merkezi'nin eski bayram yerindeki binasında düzenlendi. Öğretmen, usta öğretici, kursiyerler ve vatandaşların katıldığı kampanyada 40 ünite kan toplandığı bildirildi.

EHEM Müdürü İsmail Damar, BENGİ Projesi kapsamında insanımıza kesintisiz ve kaliteli eğitim hizmetleri sunulurken değerlerimiz yaşatma ve yayma noktasında etkinliklerle toplumda farkındalığı arttırmayı hedefliyoruz. Bizi biz yapan değerlerimizin başında yer alan yardımlaşma, dayanışma, birlik ve beraberlik duygularımızın hayat bulduğu Kan Bağışı Kampanyamızla insanımıza yardım etmenin en önemli yollarından biri böylece hayat bulmuş olmaktadır. İnsan hayatı için önemi tartışılmaz olan kan ihtiyacının karşılanması için Edremit te Kızılay yetkilileriyle bir süre önce başlattığımız çalışmalar bu gün hayat bulmuştur. Edremit Kızılay Müdürümüz Kurban Öz'e ve değerli Kızılay personeline, gönüllülerimiz teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

(BT)



04.05.2017 16:55:26 TSI

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