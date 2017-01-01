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Başkan Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneğinin etkinliğe destek verdi



(Fotoğraflı)



AYDIN (İHA) - Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık 3 Mayıs Türkçülük Günü dolayısıyla Tanrıdağ Türkçüler Derneği Aydın Şubesi'nin Nazilli Belediye Meydanında düzenledikleri etkinliğe katılarak destek verdi.

3 Mayıs Türkçülük Günü, Nazili Belediye Meydanında Tanrıdağ Türkçüler Derneği Aydın Şubesi tarafından düzenlenen etkinlikle kutlandı. Resim ve fotoğraf sergisinin yapıldığı etkinlikte Tanrıdağ Türkçülük Derneği üyeleri hep bir ağızdan Atatürk'ün Gençliğe Hitabesini okudu. Gençlerin düzenlediği etkinliğe katılarak resim ve fotoğrafları inceleyen Nazilli Belediye Başkanı Haluk Alıcık, Tanrıdağ Türkçüler Derneği Üyelerinin Türkçülük Gününü kutladı.

Bütün Türkleri bir arada görmek istemeyenler Türk olmayanlardır diyerek açıklama yapan Tanrıdağ Türkçüler Derneği Aydın il başkanı Mesut Yücedağ; "Tanrıdağ Türkçüler Derneği Aydın olarak 3 Mayıs 1944 davasını anmak için toplandık. Fotoğraflarımız, pankartlarımız, bildirilerimiz ile birlikte 3 Mayıs ruhunu yeniden yaşadık. Nazilli halkının yoğun ilgisi ile etkinliğimizi gerçekleştirdik. 73 yıl önce başta Nihal Atsız olmak üzere Türk büyükleri çok büyük sıkıntılar çekmiştir. Türkçülük mücadelelerini bizler devam ettirmekteyiz. Etkinliğimize gelen bütün vatandaşlarımıza ve Belediye Başkanımız Haluk Alıcık'a teşekkür ediyoruz. Bizleri yalnız bırakmadılar" ifadelerini kullandı.

(MB-Y)



04.05.2017 16:56:00 TSI

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