YEREL HABERLER / BALIKESİR HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. Burhaniye' de kütüphaneye destek olan iş adamlarına teşekkür belgesi

Burhaniye' de kütüphaneye destek olan iş adamlarına teşekkür belgesi



(Fotoğraflı)



Fatma Talay

BALIKESİR (İHA) - Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Kızıklı Ortaokulu'nda düzenlenen kütüphane, törenle hizmete girerken, destek olan iş adamlarına teşekkür belgesi verildi.

Kırsal Kızıklı Ortaokulu'nda düzenlenen törene Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mümin Erturan ve Belediye Başkanı Necdet Uysal'da katıldı.

Törende yeni hazırlanan kütüphanenin kurdelesi Kaymakam Hüseyin Öner ve beraberindekiler tarafından kesilirken, destek olan iş adamları Murat Narin ve Naim Çağıl ile Bahçeşehir Koleji Müdürü Semra Talay ile Burhaniye Anadolu Lisesi Müdürü Bayram Eroğlu'na teşekkür belgeleri verildi.

Kaymakam Hüseyin Öner, BENGİ projesi kapsamında çok sayıda kitap okuma etkinliği düzenlediklerini söyledi. Katkıda bulunan hayırseverlere teşekkür eden Kaymakam Hüseyin Öner,"Kütüphaneler çok önemli. Bizde BENGİ projesi kapsamında okuma alışkanlığını artırmak için etkinlikler yapıyoruz. Kitaplardan alınan bilgi hafızada en çok kalan bilgidir. Bunun için okumaya çok önem vermeliyiz. Bu kütüphanenin düzenlenmesinde emeği geçenleri kutluyorum. Hayırlı uğurlu olsun" dedi.

(FT)



04.05.2017 16:57:22 TSI

NNNN

