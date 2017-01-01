Öğrencilere Astım bilgilendirmesi
(Fotoğraflı)
Dursun Murat Aydın
ERZURUM (İHA) - Oltu Anadolu Kız İmam Hatip Lisesi öğrencilerine yönelik okulun konferans salonunda Astım hastalığı hakkında bilgilendirme yapıldı.
Oltu Toplum Sağlığı Merkezi nde görevli Doktor Elanur Medetoğlu, Hemşire Ayfer Albayrak ve Ebe Nagahan Koçak tarafından öğrencilere Astım anlatıldı. Salonda öğrencilere bilgilendirme broşürleri dağıtıldı. Sunumun ardından Oltu Toplum Sağlığı Merkezi Doktorlarından Elanur Medetoğlu, sinevizyon eşliğinde öğrencilere Astım hastalığı nedir, belirtileri nelerdir, ne gibi önlemler almalıyız? Tedavi yöntemleri nelerdir? Kişisel sorumluluklar nelerdir, neler yapabiliriz? konularında açıklamalarda bulundular.
(DMA-AT-Y)
04.05.2017 16:57:34 TSI
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