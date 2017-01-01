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Kilis'te işbirliği protokolü



(Fotoğraflı)



Mehmet Ali Dağ

KİLİS (İHA) - Kilis 7 Aralık Üniversitesi ile Milli Eğitim Bakanlığı arasında işbirliği protokolü imzalandı.

7 Aralık Üniversitesi adına Rektör Prof. Dr. Mustafa Doğan Karacoşkun ile Milli Eğitim Bakanlığı adına Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürü Bilal Tırnakçı'nın imzaladığı protokolde, eğitimde teknoloji konusunda işbirliğinin sağlanması kararlaştırıldı. Genel Müdür Bilal Tırnakçı, daha önce de birçok üniversiteyle bu tür protokol anlaşmaları yaptıklarını, protokolün asıl amacının ise mezun olacak öğretmen adaylarına eğitimde teknolojiyi nasıl verimli kullanacaklarını öğretmek olduğunu belirtti. Tırnakçı, "Üniversitemizle imzalanan bu protokol kapsamında hem öğrencilere teknoloji kullanımının eğitimi verileceğini hem de içerik yönetimi hakkında bilgi verilecek. Bu konuda akademisyenlerimizden istifade edilmesi gerekiyor" dedi.

Rektör Karacoşkun ise teknolojinin hayatımızda büyük önem taşıdığını belirterek, bu protokol anlaşması ile öğrencilerin teknolojiyi doğru kullanma noktasında bilinçleneceğini ve bunun öğrencilerin meslek hayatlarına katkı sağlayacağını ifade etti.

(MAD-SD-Y)



04.05.2017 16:57:35 TSI

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