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Trabzonlu öğrenciler oryantiringde kupaları topladı



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TRABZON (İHA) - Erzincan'da 29-30 Nisan tarihleri arasında düzenlenen 14 yaş ve altı Yeşil Grup Oryantiring Şampiyonası'nda dereceye giren Akçaabat Meşeli İlkokul ve Ortaokulu öğrencileri Ortahisar Belediye Başkanı Ahmet Metin Genç'i makamında ziyaret etti.

Öğrencileri gösterdikleri başarıdan dolayı tebrik eden Başkan Genç, onlara çeşitli hediyeler takdim etti. Öğrencileri 6-7 Mayıs tarihleri arasında Mağmat'ta düzenlenecek oryantiring şampiyonasına davet eden Başkan Genç, "Trabzon'da ilk defa oryantiring yarışmasında öğrencilerimiz kupa aldı. Oryantiring sporunda ilkokul seviyesinde böyle başarılar ortaya konması bizleri mutlu ediyor. Öğrencilerimize Erzincan'da düzenlenen şampiyonaya katılmaları için destek verdik. Onlar da yarışmada büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandırdılar. Ülkemizde ve Trabzon'da yeni yeni yapılmaya başlanan oryantiring sporunda kısa sürede ilkokul öğrencilerimizin böylesine büyük başarıya imza atmaları bizleri hem duygulandırdı hem de teşvik edici bir unsur oldu. Sporun her çeşidinde şehrimizin başarılı sonuçlar elde edebileceğini bir kez daha gördük. Biz de kentimizde spor çeşitliliğini sağlamak için elimizden geldiği kadar bu tür organizasyonlara destek oluyoruz. Ben bir kez böylesine büyük bir başarıya imza atarak bizleri gururlandıran minik öğrencilerimizi, antrenörlerimizi ve öğretmenlerimizi tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Kız ve erkekler 14 yaş grubunda birincilik kupası, erkekler 12 yaş grubunda ikincilik kapası, erkekler 14 yaş grubunda üçüncülük kupası ve kızlar 10 yaş grubunda birincilik kupası kazanan öğrenciler bir de Türkiye birincisi çıkardı.

(OK-ÖS-Y)



04.05.2017 16:58:03 TSI

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