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Rektör Uzun, akademisyenlerle biraraya geldi

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:50
Rektör Uzun, akademisyenlerle biraraya geldi
Rektör Uzun, akademisyenlerle biraraya geldi
- BÜ Rektörü Uzun: "Ürettiğimiz katma değeri paylaşan bir eğitim kurumu olacağız"

(Fotoğraflı)

Akif Yaman
BARTIN (İHA) - Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun üniversite bünyesindeki fakülteleri ziyaret ederek, akademisyenlerle biraraya geldi.
Bartın Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Orhan Uzun Kutlubey Kampüsündeki ziyaretlerinin ardından, Ağdacı Kampüsündeki fakülteleri de gezdi. Üniversite bünyesinde yer alan 7 fakültede yürütülen çalışmalar hakkında bilgi alan Rektör Uzun, burada öğretim elemanlarının temennilerini dinledi. Hedefleri olan bir ülkenin vizyonu olan bir üniversitesi olacaklarını vurgulayan Rektör Uzun, "Ülkemizin hedeflerini gerçekleştirme doğrultusunda üniversitemiz elinden gelen gayreti gösterecektir. Bulunduğu kentten başlamak üzere bölgesine yüksek katkılar sunan bir yapıyla ürettiğimiz katma değeri paylaşan bir eğitim kurumu olacağız. Bu noktada ihtisaslaşma çabalarına önem verip, ülkemiz ve bölgemiz için stratejik öneme sahip tarım, gıda, su ürünleri, orman ve temel bilimler ile ilgili programları destekleyecek ve nitelikli bir öğrenimle donanımlı öğrenciler yetiştireceğiz" dedi.
Hedeflerin sürdürülebilir kılınması için ortak bir çalışma yürütülmesi gerektiğinin de altını çizen Rektör Uzun, "Hedeflerimizi sürdürülebilir kılmak için ortak aklı harekete geçirerek tüm iç ve dış paydaşlarımızla var gücümüzle çalışmalıyız. Burada üniversitemizin her bireyi üzerine düşen sorumluluğun farkında olarak, projeler üretmeli ve çalışmalarını topluma ulaştırmalıdır" diye konuştu.
(AY-İÇ)

04.05.2017 16:58:41 TSI
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