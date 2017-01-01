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Siirtli güreşçi Türkiye şampiyonu oldu



Mehmet Niyazi Deniz

SİİRT (İHA) - Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi öğrencisi Veysi Tıs, Aydın'da yapılan Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'nda 46 kiloda Türkiye 1'ncisi oldu.

27-28 Nisan tarihleri arasında Aydın'da yapılan 2016-2017 Eğitim Öğretim Dönemi Okul Sporları Faaliyet Programı'nda yer alan Gençler A Türkiye Güreş Şampiyonası'na katılan Siirtli 5 güreşçi derece ile döndü. Turnuvada Siirt Şehit Zafer Kılıç Spor Lisesi öğrencisi Veysi Tıs 46 kiloda Türkiye şampiyonu olurken, Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencisi Cemal Şen 55 kiloda Türkiye 3'üncüsü, 55 ve 66 kilolarda ise Aleattin Beyan ve Yusuf Aksu Türkiye 5'incilikleri dereceleri elde etti.Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Hüsam Olgaç, güreşçileri başarılarından ötürü tebrik etti.

(MND-MP-Y)



04.05.2017 17:03:01 TSI

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