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Kur'an kursu öğrencilerinden muhteşem etkinlik

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:57
Kur'an kursu öğrencilerinden muhteşem etkinlik
Kur'an kursu öğrencilerinden muhteşem etkinlik

(Fotoğraflı)

VAN (İHA) - Van'ın Edremit İlçe Müftülüğü bünyesindeki Kur'an kurslarında eğitim alan öğrencilerin düzenlediği etkinlik büyük ilgi gördü.
Van Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi'nde düzenlenen etkinlik, Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başladı. Karşıyaka Mahallesi sakinlerinin yoğun katılım gösterdiği etkinlikte; Zümeyra Süer 4-6 Yaş Kur'an Kursu, Zümeyra Süer Kız Kur'an Kursu, Aydınlar Camii Kız Kur'an Kursu ve Hacı Kazım Kız Kur'an Kursu öğrencileri izleyicilerden büyük alkış aldı.
Keziban Özkök öncülüğünde 6 hocanın ortak düzenlediği etkinlik, "Kardeşlik" konulu slayt gösterisinin ardından miniklerin tiyatro gösterileri ve koro halinde söyledikleri ilahilerle devam etti. Çocukların toplu dua töreninde miniklerle birlikte ellerini açan izleyiciler, hep bir ağızdan 'amin' dedi. Gecenin ilerleyen saatlerine kadar devam eden etkinlik, vatandaşlardan tam puan aldı.
(MSA-Y)

04.05.2017 17:06:05 TSI
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