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Hakkari'de 'tanıtım ve yönlendirme' semineri



(Fotoğraflı)



Feyzullah Taş

HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik "Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme" semineri verildi.

Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda verilen seminere Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Bada, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından verilen seminerde, öğrencilerin geleceğini belirleyen meslek ve üniversite seçimlerinin doğru olmasına katkı sağlamak, bireyin kendini tanıması, kontrol etmesi ve gelişimine uygun kararlar vermesi konuları ele alındı.

(FT-MSA-Y)



04.05.2017 17:07:40 TSI

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