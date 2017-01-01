ÖNE ÇIKANLAR
SON DAKİKA
YEREL HABERLER  / HAKKARİ HABERLERİ
Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

Hakkari'de 'tanıtım ve yönlendirme' semineri

04 Mayıs 2017 Perşembe, 16:59
Hakkari'de 'tanıtım ve yönlendirme' semineri
Hakkari'de 'tanıtım ve yönlendirme' semineri

(Fotoğraflı)

Feyzullah Taş
HAKKARİ (İHA) - Hakkari Üniversitesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile lise öğrencilerine yönelik "Meslek Tanıtımı ve Yönlendirme" semineri verildi.
Atatürk Kültür Merkezinin konferans salonunda verilen seminere Hakkari Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erdoğan Bada, öğretim üyeleri, öğretim görevlileri, İl Milli Eğitim Şube Müdürü ve çok sayıda öğrenci katıldı. Üniversite sınavlarına hazırlanan öğrencilere yönelik Hakkari Üniversitesi öğretim üyeleri ve öğretim görevlileri tarafından verilen seminerde, öğrencilerin geleceğini belirleyen meslek ve üniversite seçimlerinin doğru olmasına katkı sağlamak, bireyin kendini tanıması, kontrol etmesi ve gelişimine uygun kararlar vermesi konuları ele alındı.
(FT-MSA-Y)

04.05.2017 17:07:40 TSI
NNNN
İLGİLİ HABERLER
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Yüksekova Belediyespor yöneticilerinden Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

YÜKSEKOVA BELEDİYESPOR YÖNETİCİLERİNDEN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Hakkari'de otopark sorunu büyüyor
YEREL

HAKKARİ'DE OTOPARK SORUNU BÜYÜYOR
Hakkari'de 12 bin 500 paket sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari Valiliğinden 'dolandırıcılık' uyarısı
YEREL

HAKKARİ VALİLİĞİNDEN 'DOLANDIRICILIK' UYARISI
Hakkari'de 12 bin 500 paket kaçak sigara ele geçirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 12 BİN 500 PAKET KAÇAK SİGARA ELE GEÇİRİLDİ
Hakkari'de terör operasyonu
YEREL

HAKKARİ'DE TERÖR OPERASYONU
Hakkari'de 'Çiçekler Solmadan' projesi
YEREL

HAKKARİ'DE 'ÇİÇEKLER SOLMADAN' PROJESİ
Korgeneral Çetin'den Vali Toprak'a ziyaret
YEREL

KORGENERAL ÇETİN'DEN VALİ TOPRAK'A ZİYARET
Gözaltına alınan eski milletvekili Canan serbest bırakıldı
YEREL

GÖZALTINA ALINAN ESKİ MİLLETVEKİLİ CANAN SERBEST BIRAKILDI
Milletvekili Külünk'ten örnek davranış
YEREL

MİLLETVEKİLİ KÜLÜNK'TEN ÖRNEK DAVRANIŞ
Hakkari'de 2 terörist etkisiz hale getirildi
YEREL

HAKKARİ'DE 2 TERÖRİST ETKİSİZ HALE GETİRİLDİ
Göç mağduru ailelere seminer
YEREL

GÖÇ MAĞDURU AİLELERE SEMİNER
EN ÇOK OKUNANLAR
Ünlülerin yatak odası pozları
ŞİPŞAK

YATAK POZU SOSYAL MEDYAYI SALLADI

 1
  • 2 Birce makyajsız fotoğrafını paylaştı
  • 3 Ünlü oyuncu eridi bitti! İşte son hali...
  • 4 Savunmada 'MENTAP' hamlesi!