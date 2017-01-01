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Bilecik'in Tarihi Coğrafyası isimli sergi açıldı



(Fotoğraflı)



Cem Kaan Toka

BİLECİK (İHA) - Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Fen ve Edebiyat Fakültesi öğrencilerinin hazırlamış olduğu "Bilecik'in Tarihi Coğrafyası" isimli sergi açıldı.

Sergiye, Bilecik İl Müftü vekili Ahmet Tokgöz, Bilecik Şeyh Edebali Türbesi Kültür ve Araştırma Derneği Başkanı Arif Durmuş, Rektör yardımcıları ve öğrenciler katıldı. Sergide konuşma yapan Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim üyesi Refik Arıkan, Bilecik'in Tarihi Coğrafyası isimli bir proje yürüttüklerini belirterek, "Bu proje kapsamında Bilecik Merkez ve İlçeler olmak üzere onlarca gezi yaptık. Arazi incelemeleri yaptık. Bu arazi incelemeleri sonucunda pek çok yeni tarihi alan keşfettik. Bunun yanında bir takım coğrafi güzellikler. Bu sergi de 4 yıldan beri yaptığımız çalışmaların bir sonucu olarak bir takım seçilmiş fotoğrafları sunuyoruz" dedi.

Konuşmaların ardından protokol üyelerinin kurdele kesmesiyle düzenlenen sergi açıldı.

(CKT-Y)



04.05.2017 17:09:26 TSI

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