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Mutki'de Bilim Fuarı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:02
Mutki'de Bilim Fuarı
Mutki'de Bilim Fuarı

(Fotoğraflı)

Vahit Olcay
BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Mutki İmam Hatip Lisesi öğrencileri tarafından hazırlanan TUBİTAK 4006 Bilim Fuarı büyük ilgi gördü.
İlçedeki bir halı sahada düzenlenen bilim fuarında, 40 öğrencinin hazırladığı 20 farklı proje tanıtıldı. Fuarın açılışında konuşan Okul Müdürü Selim Ekin, ilçede ilk kez bilim fuarının açıldığını söyledi. Araştırmacı gençlerin bilime yapacakları katkının önemli olduğunu ifade eden Ekin, öğrencilere bilimi sevdirmeyi amaçladıklarını belirtti. Ekin, "Başta koordinatör öğretmenimiz Fizik Öğretmeni Arzu Bülbül olmak üzere tüm ekip arkadaşlarımız ve öğrencilerimizin büyük gayretleri neticesinde oluşan bu projelerimiz, TUBİTAK tarafından kabul görmesi bizi ziyadesiyle mutlu etmiştir. Bilim Fuarımız yoğun ilgi gördü, gün boyu stantlar ziyaretçiler tarafından gezildi. Gençlerimizin çok erken yaştan itibaren bilimle uğraşmaları ve bu konuda deneyler yapması gelecekleri açısından önemlidir. Ufuk, vizyon ve araştırma yönlerinin gelişmesi için yeni icatların ortaya konması son derece önem arz etmektedir. Bize araştıran, geliştiren, yeniliklere açık gençler gereklidir. Böyle gençler sayesinde bilim gelişir ve ileriye gider. Bundan dolayı bu tür fuarları anlamlı buluyor ve önemsiyorum. Öğrencilere imkân tanındığında ve iyi derecede rehberlik edildiği takdirde ilginç ve önemli proje konularına girdiklerine hep beraber şahit olduk" diye konuştu.
Proje yürütücüsü Fizik Öğretmeni Arzu Bülbül ise, öğrencilere imkan tanınması halinde başarılı çalışmaların ortaya çıkacağını kaydetti.
Fuarın açılışına İl Milli Eğitim Müdür Vekili Nedim Yoldaş, Şube Müdürü Mehmet Kara, Mutki İlçe Milli Eğitim Müdürü Ecvet Leventoğlu, Kavakbaşı Belde Belediye Başkanı Veysi Oğuz, İl Genel Meclis üyeleri, diğer kurum amirleri, öğretmenler, öğrenciler ve çok sayıda vatandaş katıldı.
(VO-MSA-Y)

04.05.2017 17:10:57 TSI
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