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Çocuk odaklı çalışan kurumların koordinasyonu çalıştayı İnönü'de



(Fotoğraflı)



ESKİŞEHİR (İHA) - Eskişehir Valiliği himayesinde -25 Derneği, Milli Eğitim Müdürlüğü ve İnönü Belediyesi işbirliğinde diğer kamu kurumlarının da katıldığı "Çocuk Odaklı Çalışan Kurumların Koordinasyonu" çalıştayı başladı.

İnönü'de 3-4 Mayıs tarihlerinde yapılacak olan çalıştay, Şehit Ali İhsan Aydın İlkokulu Konferans Salonu'nda düzenlenen açılış konuşmaları ile başlamış oldu. Programa, İnönü Kaymakamı Hasan Hüseyin Uzan, İl Milli Eğitim Müdürü Necmi Özen, İnönü Belediye Başkanı Kadir Bozkurt, İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Büyük, daire amirleri, öğretmenler ve öğrenciler katıldı. Anadolu Üniversitesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Baki Dur ve Doç. Dr. Burçin Türkcan, yapmış oldukları anlatımla konunun önemine vurgu yaptılar dile getirdiler.

(MSY-KÇ)



04.05.2017 17:11:09 TSI

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