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Çocuklar AB Daimi Temsilciliği'nde konser verdi



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ESKİŞEHİR (İHA) - Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Neerpelt'teki programının ardından Brüksel'e geçerek, önce Avrupa Birliği Parlamentosu'nu sonrada Avrupa'daki uçuşların organize edildiği ve izlendiği Euro Control Merkezi'ni ziyaret ettiler. Ardından da Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen resepsiyona katıldılar.

AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı'nın daveti üzerine, mini konser veren Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası büyük alkış aldı. Belçika Neerpelt'te Avrupa Genç Müzisyenler Festivali'ne katılarak dereceye giren Türkiye'nin ve Eskişehir'in gururu olan Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası, Brüksel'de Avrupa Birliği Parlamento binasını gezdi. Burada öncelikle Avrupa Birliği Parlamentosu'nun çalışmaları hakkında bilgiler alan çocuklar, toplantıların yapıldığı büyük toplantı salonunu da görme fırsatı buldular. Parlamento binası ziyaretinden sonra çocuklar Brüksel'de önemli noktalardan biri olan Euro Control Merkezi'ni de görme fırsatı buldular. Avrupa hava yolu trafiği için çok önemli bir yere sahip olan Euro Control Merkezi'nde çocuklara görevliler tarafından "Binlerce uçak aynı anda uçarak nasıl çarpışmıyorlar" başlığı altında en anlaşılır şekilde anlatıldı.

İki merkezde de oldukça önemli tecrübeler edinen çocuklar, daha sonra Avrupa Birliği Daimi Temsilciliği'ne geçti. AB Daimi Temsilciliği'nde düzenlenen resepsiyonda, AB Nezdinde Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı kısa bir teşekkür konuşması yaptı. Konsere, çocukları Neerpelt'te ve Brüksel'de yalnız bırakmayan Tepebaşı Belediye Başkanı Dt. Ahmet Ataç, Türkiye Cumhuriyeti Belçika Büyükelçisi Hakan Olcay, Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu, CHP Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer, AK Parti Ordu Milletvekili Ergün Taşcı, AK Parti Bayburt Milletvekili Şahap Kavcıoğlu, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk Aksu ve birçok davetli katıldı.

Tepebaşı Belediyesi İki Elin Sesi Var Çocuk Senfoni Orkestrası kendileri adına düzenlenen resepsiyonda, İstiklal Marşı'nı ve arkasından Avrupa Marşı'nı çalarak konserine başladı. Konser sonrasında Başkan Ataç, Belçika Büyükelçisi Hakan Olcay, AB Nezdinde Türkiye Daimi Temsilcisi Faruk Kaymakçı ve Brüksel Başkonsolosu Dilşad Kırbaşlı Karaoğlu'na birer plaket verdi. Birçoğu 2015 yılından sonra müzik, enstrümanla tanışan çocuklar bu kadar kısa sürede ulaştıkları başarılara bir yenisini daha eklediler. Verdikleri son konser ve aldıkları üçüncülük başarısı ile Neerpelt ve Brüksel'deki programlarını tamamlayan çocuklar, büyük bir gurur kaynağı olarak Eskişehir'e döndüler.

(MSY-



04.05.2017 17:11:38 TSI

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