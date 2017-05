YEREL HABERLER / GÜMÜŞHANE HABERLERİ Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm yerel haberler, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır. 7.Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı

7.Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Gümüşhane'de yapıldı

Recep Ergin

GÜMÜŞHANE (İHA) - Gümüşhane Valisi Okay Memiş, bürokrasinin gerekli olduğunu ve bürokrasinin bir dişlinin sorunsuz çalışmasını temsil ettiğini belirterek, "Sorun olan bürokratizmdir. Bürokratizm, o dişlilerin çarklarını uzatmak veya çomak sokmaktır" dedi.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın Gümüşhane, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerini kapsayan 7. Bölge İstişare ve Değerlendirme Toplantısı Gümüşhane'de başladı.

Gümüşhane Ticaret ve Sanayi Odası Toplantı Salonu'nda başlayan ve 2 gün sürecek olan toplantıda bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi, ihalelerde yerli malı tercih edilmesi ve sınai mülkiyet kanunu konuları istişare edilecek.

Toplantıda yaptığı konuşmada kendisinin de danışmanlık görevini yürüttüğü dönemde, mevzuatın sadeleştirilmesi ve bürokrasinin azaltılması yönünde kendilerine çok talep geldiğini ve kendisinin koordinasyonunda bu konuda yoğun bir çalışma yapıldığını ifade eden Gümüşhane Valisi Okay Memiş, "Önce kendi Bakanlığımızda bu işin koordinasyonunu yaptık ve aslında istenmeyecek birçok evrakın olduğu tespit edilerek, bunların ortadan kaldırılmasına karar verildi" dedi.

Bu konunun küçük işletmelerde olduğu kadar büyük sermayeli ve yabancı sermayeli şirketlerin de Türkiye'ye gelmesi için ciddi bir handikap olduğunu kaydeden Vali Memiş, çalışmanın faydalı olduğuna değindi.



"Sorun Olan Bürokrasi Değil Bürokratizmdir"

Bürokrasinin gerekli olduğuna değinen ve bürokrasinin bir dişlinin sorunsuz çalışmasını temsil ettiğini dile getiren Vali Memiş, "Sorun olan bürokratizmdir. Bürokratizm, o dişlilerin çarklarını uzatmak veya çomak sokmaktır. Aslında bürokrasi bir düzendir ve devletin olduğu yerde bürokrasi olur. Güçlü ve köklü devletlerin olduğu memleketlerde bürokrasi güçlüdür. Osmanlı'nın bürokrasisi güçlüdür ve Türkiye Cumhuriyeti'nin bürokrasi de güçlüdür, çünkü ondan devralmıştır. Aynı şekilde İngilizlerin, Fransızların, Rusların ve Amerikalıların da bürokrasisi güçlüdür. Ama sorun olan bürokrasinin çalışma biçimi, eklemeler ve uydurmalarla vatandaşın sorununu çözme odağından uzaklaşmasıdır" şeklinde konuştu.

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet Önal ise toplantının amacının paydaşların sorunlarını, görüş ve önerilerini toparlayıp en yetkili mercilerle bir sonuca ulaştırmak olduğunu söyledi.

Toplantıların ülke genelinde 2011 yılından beri 9 bölgede yapıldığını ifade eden Önal, "Ülke olarak dünyanın ilk 10 büyük ekonomisi arasına girmek, kişi başına düşen milli geliri 20 bin dolara çıkarmak ve 500 milyar dolarlık ihracat yapmak gibi hedeflerimiz var. Bu hedeflere ulaşabilmek için bilim, sanayi ve teknoloji alanındaki yatırımlarımızı daha da geliştirmemiz gerekiyor" dedi.

Her geçen gün bilim ve teknoloji alanında gelişmeler sağlamaya çalıştıklarını ifade eden Önal, "Dünya ekonomisinde daha üst sıralara çıkabilmek için sadece üretim yapmak yetmemekte, üretilen ürünlerin yüksek katma değere sahip olması gerek. Katma değer artışı da Ar-Ge, bilim, teknolojiyle mümkün olur. Yeni dönemde üst sıralara çıkabilmenin yolu da Ar-Ge ve inovasyondan geçiyor" diye konuştu.



Tüm kurumlar elektronik ortama geçecek

Bu çalışma sonucunda Bakanlık merkezinde hem belge noktasında hem de elektronik ortamda yapılan çalışmalarla birlikte yüzde 50 oranında daha az belge talep edildiğini kaydeden Önal, "Vatandaşa bugün git yarın gel dememek, 7 gün 24 saat evinde dahi bilgisayarından istenen bilgileri vermek suretiyle başvuruları elektronik imzayla yapabilir hale geldik. Bunun pilot çalışmaları yapıldı artık yaygın şekilde ülke genelinde yapılacak. Güzel bir müjde vereyim. Bu çalışmayı diğer bakanlıklara da sunduk ve en kısa sürede bütün kamu kurumlarının bu şekilde çalışma yapması talimatı verildi. Bütün hizmetler elektronik ortamda vermesi ve dijital ortama dönüşmesi. Bunu da Başbakanlık koordinasyonunda yapılıyor" şeklinde konuştu.

Gümüşhane Bilim, Sanayi ve Teknoloji İl Müdürü Hakan Topaç ve GTSO Başkanı İsmail Akçay'ın konuşmalarının ardından "Bürokrasinin azaltılması ve mevzuatın sadeleştirilmesi" kapsamında yapılan düzenlemeler ve yapılan mevzuat değişikliğiyle ilgili Bakanlık Şube Müdürü Mehmet Sarıoğlan, "Kamu kurum ve kuruluşlarının alım ihalelerinde yerli malını tercih etmelerine yönelik" mevzuatın tanıtımı ile Bakanlık Sanayi ve Teknoloji Uzmanı Özkan Özkara ve "Sınai mülkiyet kanunu ile yapılan değişiklikler ve getirilen yenilikler" konusunda Türk Patent ve Marka kurumundan Avukat Adem Sarıpınar sunum gerçekleştirdi.

Toplantıya Vali Okay Memiş, Belediye Başkanı Ercan Çimen, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı İç Denetim Birimi Başkanı Ahmet Önal, Gümüşhane, Ağrı, Ardahan, Artvin, Bayburt, Erzincan, Erzurum, Iğdır ve Kars illerinin Bilim, Sanayi ve Teknoloji Müdürleri ile KOSGEB Müdürleri, GTSO Başkanı İsmail Akçay ve iş adamları katıldı.

