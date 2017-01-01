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AÖF Bilecik'teki öğrencileri bilgilendiriyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:15
AÖF Bilecik'teki öğrencileri bilgilendiriyor
AÖF Bilecik'teki öğrencileri bilgilendiriyor

(Fotoğraflı)

Cem Kaan Toka
BİLECİK (İHA) - Bilecik'te, Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) İkinci Üniversite fırsatıyla alakalı bilgilendirme standı açıldı.
Bilecik Şeyh Edebali Üniversitesi Gülümbe Yerleşkesi içinde bulunan Meslek Yüksekokulu önünde stant açan Bilecik Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Büro Yöneticisi Mehmet Duru, öğrencileri ikinci üniversite okuyabilecekleri yönünde bilgilendirme yaptı. Kurulan stant hakkında bilgi veren Duru, "Açıköğretim Fakültesi ikinci öğretim öğrencileri için ikinci bir üniversite okuma haklarının olduğunu bildirmek için stant açtık. Bu metodu seçmenimiz nedeni yapılan duyuruları öğrenciler fazla okumuyor ve bu stantlar çok faydalı oluyor. Bazı öğrencilerimizin hiç haberi yok ikinci üniversite okuyabileceklerinden. Herkes düşünüyor ki, 'mezun olunca belki okuruz diyor' ama öyle olmuyor. Biz buraya öğrencilerimizi bilgilendirmek amaçlı geldik. İnşallah faydalanırlar" dedi.
(CKT-Y)

04.05.2017 17:24:25 TSI
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