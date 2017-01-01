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İran heyetinin Bitlis ziyareti



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Hakan Okay - Vahit Olcay

BİTLİS (İHA) - Bitlis'in Tatvan Ticaret ve Sanayi Odasının (TATSO) girişimleri sonucu turizm atağı için Bitlis'e gelen İran heyeti, kentteki temaslarına devam ediyor.

Bitlis ziyareti kapsamında bugün TATSO öncülüğünde il merkezine geçen İran heyeti üyesi 32 turizm acente firması yetkilisi, kentteki tarihi ve turistik yerleri gezdi. Daha sonra Bitlis Valiliğine geçen heyet, burada Vali Yardımcısı Murat Kütük'ü ziyaret etti.

Valilik toplantı salonunda gerçekleşen ziyarette, Tatvan Ticaret ve Sanayi Odası Başkan Yardımcısı Cengiz Şahin tarafından İran heyetinin ziyaretiyle ilgili bilgilendirmede bulunuldu. TATSO olarak Bitlis - İran turizm atağı için iki yıldır girişimlerinin devam ettiğini ifade eden Şahin, bu kapsamda daha öncesinde Türkçe, Farsça ve İngilizce olarak bir tanıtım kitabı ve CD'si hazırlayarak TATSO heyeti olarak İran'da ziyaretler gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Girişimler sonucunda geçen yıl 35 kişilik bir acente gurubunu Bitlis'te misafir ettiklerini, bu kez de yine İran'ın farklı bölgelerinde faaliyet gösterten 32 turizm acente firmasını ağırladıklarını kaydeden Şahin, "Girişimlerimiz sonucu belli bir mesafe aldık. Girişimlerimiz yavaş yavaş meyvelerini vermeye başladı. Bu girişimlerin bir devamı olarak da İran'dan gelen bu heyet, burada gözlemler yapacak. Yapılacak olan bu gözlemler sonucunda da bu acenteler aracılığıyla İran'dan bölgemize turizm turları düzenlenmeye başlanacak. İnşallah karşılıklı ataklar başladığı vakit, bölgemize ekonomik anlamda bir canlılık kazandırılmış olacak" diye konuştu.

Heyetin talep ve önerilerini dinleyen Bitlis Vali Yardımcısı Murat Kütük ise, ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, yakın komşu ülkelerle turizm ve ticaretin önemine vurgu yaptı. Başlatılan girişimi önemli bulduklarını, bu noktada üzerlerine düşen görevi yerine getireceklerini kaydeden Vali Yardımcısı Kütük, her şeyin küçük girişimlerle başlayıp büyüdüğüne dikkat çekerek, "İnşallah bu tür girişimler küçük bile görülse bizim için kıymetli ve anlamlı girişimlerdir. Bu noktada bizlerde hukuki prosedürler ve gerekli izinler anlamında üzerimize düşeni sonuna kadar yapacağız ve elimizi taşın altına koyacağız. Neticede bu bir memleket meselesidir" dedi.

İran heyeti üyeleri ise, karşılıklı girişimlerle Bitlis - İran arasında gerek turizm ve gerekse ticaret anlamında güzel gelişmelerin yaşanacağına inandıklarını ifade ettiler.

(HO-MSA-Y)



04.05.2017 17:27:50 TSI

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