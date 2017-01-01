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Acemi erleri vali ile komutanlar karşıladı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:20
Acemi erleri vali ile komutanlar karşıladı
Acemi erleri vali ile komutanlar karşıladı

(Fotoğraflı)

Murat Çelik A.
AMASYA (İHA) - Amasya'da askeri birliklerine katılan acemi erleri, Vali Salih Işık, Tugay Komutanı Kurmay Albay Zafer Uğur ve diğer komutanlar karşıladı.
15. Piyade Eğitim Tugay Komutanlığına katılan gençlerle ailelerinin sevinçlerine ortak olup kaldıkları koğuşları, yemekhaneyi, eğitim alanlarını gezip Kurmay Albay Uğur'dan bilgi alan Vali Işık yemek yediği askerlerle sohbet etti.
Işık, askerlerin vatani görevleri süresince bu kutsal hizmeti en iyi şekilde yerine getirerek sonraki arkadaşlarına gururla ve onurla devredeceklerine yürekten inandığını belirtip onların kendilerine emanet olduğunu söyledi.
(MÇ-SLH-Y)

04.05.2017 17:28:30 TSI
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