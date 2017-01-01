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6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü kapılarını açıyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:22
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü kapılarını açıyor
6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Cuma günü kapılarını açıyor
- Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır:
- "Fuara 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını da davet ettik"

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Valiliği ve Malatya Büyükşehir Belediyesi işbirliğiyle, Kültür A.Ş. tarafından organize edilen 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı 5 Mayıs Cuma günü saat 17.00'da kapılarını kitapseverlere açıyor.
14 Mayıs'a kadar açık kalacak olan 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı Büyükşehir Belediye binası arkasında yapılacak. 300 yazar ve 360 yayınevinin katılacağı fuar boyunca söyleşi, konferans ve kültürel etkinlikler yapılacak. Ayrıca fuara katılan 120 yazar ise okullarda öğrencilerle buluşacak.
Çakır: "Türkiye'nin sayılı kitap fuarlarından biri"
Kitap Fuarı hakkında açıklamalarda bulunan Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, 7'den 70'e herkesi kitap fuarına davet ederek, "Büyükşehir Belediyesi olarak yıl boyunca bir düzine ulusal fuar düzenliyoruz. Ancak, Kitap Fuarımızın bizim için çok önemli bir yeri var. Fuarımız şu anda Türkiye'nin sayılı iki üç fuarından biri haline geldi. Dolayısıyla her geçen yıl ilgi daha da artıyor. Gösterilen yoğun ilgi nedeniyle de bu yıl fuar alanımızı daha da büyüterek, 11 bin metrekareye çıkardık. 6. Malatya Fuarına birbirinden değerli 300 yazarımız ve 360 yayınevimiz katılacak. 120 yazarımız da fuar boyunca farklı okullarda öğrencilerimizle buluşacak. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da Malatya'nın yanı sıra bölge illerden de kitap fuarımıza ciddi katılım bekliyoruz" ifadelerini kullandı.
"Ana tema 15 Temmuz şehitleri"
Başkan Çakır, bu yılki fuarın ana temasının 15 Temmuz şehitleri olduğunu belirterek, fuara 15 Temmuz şehitlerinin yakınlarını da davet ettiklerini söyledi.
Çakır, fuar boyunca gerçekleşecek söyleşi ve etkinliklerde 15 Temmuz darbe girişimi konularının ele alınacağını belirterek, bu yılki kitap fuarı onur konuğunun Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Onursal Başkanı Mehmet Doğan'ın olduğunu ifade etti.
Çakır, 6. Malatya Anadolu Kitap ve Kültür Fuarı etkinlikleri kapsamında bu yıl "15 Temmuz Süreci" konulu fotoğraf yarışması, resim, müzik, tiyatro ve bisiklet turu gibi kültürel ve sanatsal etkinliklere de yer verdiklerini belirtti.
(BT-SD-Y)

04.05.2017 17:31:34 TSI
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