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Ünlü ressam Osman Zeki Oral ölümünün 5. Yılında anıldı



(Fotoğraflı)



Vedat Kılıç

ZONGULDAK (İHA) - Zonguldak'ın Ereğli ilçesi Belediyesi tarafından Ünlü Ressam Osman Zeki Oral'ı anma programı düzenlendi.

Kdz. Ereğlili Ressam Osman Zeki Oral'ın ölümünün 5. Yılında düzenlenen törene Kdz. Ereğli Kaymakamı Nazım Madenoğlu, Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Oral ailesinin akraba ve yakınları katılarak mezarı başına karanfil bıraktı, ardından Kur'an ı Kerim okundu. Mezar ziyaretinin ardından Oral'ın sevenleri Atatürk Kültür Merkezi Nikah salonunda düzenlenen etkinliğe katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan etkinlikte daha önce TRT'de yayınlanan Osman Zeki Oral'ın hayatını anlatan belgesel gösterimi yapıldı. Osman Zeki Oral'ın öğrencilerinden Güldane Akbulut ve asistanı Meral Atsan birer konuşma yaptı.

"Tarihin Aktörlerini Yaşatmak Zorundayız"

Programın devamında konuşma yapan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Uysal, Osman Zeki Oral ismini gelecek nesillere öğretmek zorunda olduklarını söyledi. Uysal konuşmasında, " "İlçeler kimlikli, kişilikli ve marka şehir olmak istiyorsa tarihinin aktörlerini yaşatmak zorundadır. Bizler de Osman Zeki Oral ismini gelecek nesillere öğretmek zorundayız. Dünyaya mal olmuş sanatçımızın değerini dünya biliyor ancak biz, bizim evladımız olduğu halde, Ereğli topraklarında doğduğu halde gerekli özen ve değeri ihmal etme noktasına gelmeden yolumuza bakmalıyız. Biz bu konuda bu güne kadar var olan eksiklerle enerjimizi kaybetmeyelim. Osman Zeki Oral, kaynaşmamız ve kucaklaşmamıza vesile olsun istiyoruz. İlçemizde Osman Zeki Oral Sanat ve Resim Atölyesi ya da Evi'ni açacağız. Bayrağı Osman Zeki Oral'ın bıraktığı noktadan alıp daha iyi noktalara taşıyarak kendisini yaşatmak arzusundayız. Osman Zeki Oral'ı rahmet ve minnetle anıyor, önünde saygı ile eğiliyorum" şeklinde konuştu.

Anma töreni sonrasında sergi açılışı yapıldı. Sergi de Osman Zeki Oral'ın eserlerinin dijital baskıları sergilendi.

(VK-İÇ)



04.05.2017 17:32:36 TSI

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