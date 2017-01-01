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Kars36spor Sarıkamış maçı hazırlıklarını sürdürüyor

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:23
Kars36spor Sarıkamış maçı hazırlıklarını sürdürüyor
Kars36spor Sarıkamış maçı hazırlıklarını sürdürüyor

(Fotoğraflı)

KARS (İHA) - Hafta sonu kendi saha ve seyircisi önünde Sarıkamış Belediyespor ile Bölgesel Amatör Lig (BAL) ligi play out karşılaşması hazırlıklarını sürdürüyor.
Kafkas Üniversitesi (KAÜ) Prof. Dr. Abamüslüm Güven Stadyumunda yapılan antrenmanlarda yeşil beyazlı sporcuların hırslı oldukları gözlendi.
Hazırlıklarını Teknik Direktör Hüsnü Kaçmaz nezaretinde sürdüren yeşil beyazlılar da hedef hafta sonu oynanacak Sarıkamış Belediyespor karşılaşmasını kazanarak BAL ligine çıkmak.
Kars36spor'un önünde sadece 90 dakika olduğunu ifade eden yeşil beyazlı taraftarlar Sarıkamış Belediyespor'un yenerek BAL lige çıkacaklarını belirttiler.
(IÇ-AT-Y)

04.05.2017 17:32:39 TSI
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