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Eğitimci ve Tv programcısı Cihat Şener Bozüyük'te öğrencilerle buluştu

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:26
Eğitimci ve Tv programcısı Cihat Şener Bozüyük'te öğrencilerle buluştu
Eğitimci ve Tv programcısı Cihat Şener Bozüyük'te öğrencilerle buluştu

(Fotoğraflı)

Fatma Savaş İnal
BİLECİK (İHA) - Bozüyük Belediyesi ve Kent Konseyi iş birliği ile "Hedef Belirleme ve Motivasyon" semineri düzenlendi.
Metristepe Kültür Merkezi'nde düzenlenen seminere konuşmacı olarak katılan usta eğitimci ve tv programcısı Cihat Şener'in yanı sıra Bozüyük Belediye Başkanı Fatih Bakıcı, lise öğretmenleri ve öğrenciler katıldı. Seminerde ilk olarak konuşan Başkan Bakıcı, "Kaybedeceğinizi düşünüyorsanız bilin ki zaten kaybetmişsinizdir. Başarı, ancak onu istediğiniz takdirde gelecektir. Hayatın içine girmeye başladığınız zaman, hayatla mücadele etmeye başladığınız zaman, kendi küçük hayatınızdan, dünyanızdan dışarıya çıkıp olaylara baktığınız zaman göreceksiniz ki, başarı ancak istendiği takdirde geliyor. Her şey insanın kafasında bitiyor, her şey. Başarı, başarısızlık, mutluluk, mutsuzluk, galip gelme, mağlup gelme. Her zaman moralinizi, motivasyonunuzu yüksek tutacaksınız ki başarılı olasınız. Sevgili gençler. Yılmazsak, yorulmazsak, kararlı olursak ve gerçekten istersek yapamayacağımız hiçbir şey yok. Önce kendinize ve başarabileceğinize inanın. Sonra da gayret gösterin, çok çalışın. Ben tüm öğrencilerimize bir kez daha girecekleri üniversite sınavında başarılar diliyorum. Rabbim utandırmasın. Umarım emeklerinizin karşılığını alırsınız" dedi.
Böylesine yoğun ve önemli bir zamanda Bozüyük'lü öğrencilere seminer vermek için ilçemize gelen Cihat Şener hocaya teşekkür eden Bakıcı, Bozüyük Metristepe Anıtı olan bir tablo hediye etti. Başkan Bakıcı'nın ardından konuşmasına başlayan Şener, sınav döneminde yapılan programlı çalışmanın ve morali yüksek tutmanın başarıya giden yolda öğrenciler için ne kadar önemli olduğu belirtti. Seminere katılım oldukça yoğun olurken Şener Bozüyük'te sınavda ter dökecek gençler ile birlikte mutlu olduğunu belirtti.
(FSİ-Y)

04.05.2017 17:35:09 TSI
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