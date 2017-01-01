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Tevfik Temelli Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı

04 Mayıs 2017 Perşembe, 17:28
Tevfik Temelli Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı
Tevfik Temelli Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı

(Fotoğraflı)

MALATYA (İHA) - Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tevfik Temelli Caddesinde değişim-dönüşüm ve yenileme çalışmalarına başlandı.
Kent genelinde altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından asfalt çalışmalarını yoğunlaştıran Büyükşehir Belediyesi, aynı zamanda çevre düzenleme çalışmaları da yapıyor. Altyapısı baştan aşağı yenilenen Tevfik Temeli Caddesi de standartlara uygun hale getiriliyor. Malatya Büyükşehir Belediyesi tarafından, Tevfik Temelli Caddesi ile ilgili olarak iki proje hazırlandığı ve bu projeler ile ilgili olarak da Cadde sakinleri ile esnaflarının fikirlerinin alınması amacıyla anket yapıldığı bildirildi. Yapılan anket sonucunda cadde sakinleri ve esnaflar mevcut uygulanmakta olan projeyi beğendiklerini ve uygulanmasını istediklerini belirtmişlerdi. Bu proje kapsamında da 80 adet ağacın yol aksı içerisinde bulunduğu belirtilerek yerlerinden söküldükleri bildirildi.
80 adet ağacın yerine yaklaşık 400 adet yeni ağaç dikilecek
Öte yandan, 2 km uzunluğundaki Tevfik Temelli Caddesinde uygulanmakta olan proje kapsamında yol genişliği 12 metre olarak planlandı. 3 metre genişliğinde kaldırımlar, 120 cm genişliğinde bisiklet yolları ile 2 metre genişliğinde cep otoparkları yapılacak. 30 metre arayla estetik aydınlatma direklerinin monte edileceği, yol hattı boyunca da yaklaşık 400 adet akça ağaç, lale ağacı ve ıhlamur gibi yetişkin ağaçların dikileceği ifade edildi.
Çalışmaların yoğun bir şekilde devam ettiği Tevfik Temelli Caddesi, düzenlemelerin ardından Malatya'nın en güzel ve nezih caddelerinden biri haline gelecek.
(BT-SD-Y)

04.05.2017 17:37:05 TSI
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