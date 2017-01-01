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Üniversiteli gençlerden anlamlı destek



(Fotoğraflı)



Koray Ustabaşı

EDİRNE (İHA) - Edirne Belediyesi ve Trakya Üniversitesi Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu iş birliğiyle 'Hayvan Barınağını Güzelleştirme ve Farkındalık Oluşturma Çalışması' gerçekleştirildi. Çalışmaya, Trakya Üniversitesi Eğitim Fakültesi öğrencileri de barınağın duvarlarını hayvan figürleriyle boyayarak destek verdi.

Edirne Belediyesi Sokak Hayvanları Barınağı'nda gerçekleştirilen etkinlikte 'Hayvan Barınağını Güzelleştirme ve Farkındalık Oluşturma Çalışması'nın açılışı Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Dr. Ertuğrul Tanrıkulu ve proje sorumları ile birlikte gerçekleştirildi. Açılışın ardından Hasan Rıza Güzel Sanatlar Lisesi öğrencileri katılımcılara müzik ziyafeti sundu.

Sokak Hayvanları Barınağının çok önemli olduğunu anlatan Tanrıkulu, "Üniversiteli öğrencilerimiz, 'Sokak Hayvanları Barınağı ile ilgili çalışma yapalım, duvarlarını boyayalım' deyince çok mutlu olduk. Bugün burada hep birlikte müzikle, resimle; barınağımızı daha da iyi bir hale getireceğiz" dedi.

Trakya Üniversitesi Öğretim Görevlisi Nevin Ağır, "Hayvan barınağını güzelleştirme çalışması yaptık. Eğitim Fakültesi öğrencileri duvarları boyadılar. Hasan Rıza Lisesi öğrencileri de müzik ziyafeti çekti bize. Edirne Belediyesi bütün boya malzemelerini aldı. Bunun için Ertuğrul Bey'e çok teşekkür ediyoruz. Hayvan barınağının duvarlarını resimledik. Dış duvarına çimenler yaptık. Ve bugün de burada açılışını yaptık" şeklinde konuştu.

(KU-MK-Y)



04.05.2017 17:37:18 TSI

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