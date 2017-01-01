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Kahta ilçesinde '15 Temmuz ve Şehitleri Anma' konulu program



(Fotoğraflı)



Hüseyin Türkoğlu

ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Kahta ilçesinde Kahta Anadolu Lisesi tarafından '15 Temmuz ve Şehitleri Anma' konulu program düzenlendi.

Kahta Kültür Merkezi Konferans Salonunda düzenlenen program İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy, 15 Temmuz gecesi vatandaşların ülkesine sahip çıktığı ve darbe girişimini püskürttüğünü belirtti. Altınsoy, "Vatandaşlarımız 15 Temmuz gecesi büyük bir demokrasi örneği gösterdi. O anlamlı geceyi unutmamak lazım. Bizden sonraki nesillere bunu çok iyi bir şekilde aktarmamız lazım. Öğrencilerimizde bu gece anlamlı bir program düzenledi. Programın düzenlenmesinde emeği geçen herkese teşekkür ederim" ifadelerini kullandı. Düzenlenen programda öğrenciler, şiir ve türküler söyledi. 15 Temmuz darbe girişimi gecesi yaşanan olayları anlatan tiyatro gösterisi büyük ilgi gördü. Program müzisyen Tuncay Okutan'ın 'Darbeye darbe' adlı eserini okumasıyla sona erdi.

Programa, İlçe Belediye Başkan Yardımcısı Ömer Güneş, İlçe Milli Eğitim Şube Müdürü Mahmut Altınsoy, kurum amirleri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

(HT-SD-Y)



04.05.2017 17:41:18 TSI

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