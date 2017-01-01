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'Türkiye'de Aşiret Gerçeği' sempozyumu

- YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal:

- "Toplumumuzdaki gerçekleri irdeledikçe geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz"



(Fotoğraflı)



Murat Dalgın

VAN (İHA)  Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyoloji Bölüm Başkanlığı tarafından organize edilen ve farklı üniversitelerden 70 akademisyenin katıldığı "Türkiye'de Aşiret Gerçeği" sempozyumu başladı.

Prof. Dr. Cengiz Andiç Konferans Salonunda gerçekleştirilen sempozyum, saygı duruşu ve İstiklal Marşının okunmasıyla başladı. Sempozyumda açılış konuşması yapan YYÜ Rektörü Prof. Dr. Peyami Battal, İslam ülkelerinde aşiret gerçeğinin daha belirgin hissedildiğini belirterek, "Bazı ülkeler varlığı ve devlet yapısı itibariyle aşiret gerçeği üzerine oturmuştur. Aşiretler üzerindeki tartışmalar ve sorunlar ortaya çıktığı zaman, o devlette hayat duruyor. Bu neyi gösteriyor; aşiretleri etkin bir şekilde özellikle İslam ülkelerinde varlığının önemiyle ilgili oturup ciddi ciddi tartışılması gereken bir realite olduğunu gösteriyor" dedi.



"Kendini tanımayan geleceğine bakamaz"

Türkiye'de aşiretlerle alakalı çok sınırlı bilgiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Battal, "Bölgemizde aşiret gerçeği nedir, ne değildir, ne kadar gerekli, ne kadar gereksizdir? Bunların zaman zaman ortaya konulması gerekir. Bu yüzden aşiret gerçeği ile ilgili birçok tartışma yapılması gerekir. Bunun inşallah ikincisini, üçüncüsünü yapacağız. Kendini tanımayan geleceğine bakamaz. Dolayısıyla birbirimizin sorunlarını kendi içimizde oturup çözecek düzeyde tartışmaları ortaya koymamız lazım ki geleceğe daha emin adımlarla ilerleyelim. Hamdolsun ülkemizin geldiği nokta ile iyi bir durumdayız. Çok daha iyi noktaya doğru gidiyoruz. Ülkemiz, Ortadoğu'daki bütün ülkelere örnek olabilecek niteliğe gelmiştir. Bundan sonra toplumumuzdaki gerçekleri irdeledikçe geleceğe daha emin adımlarla yürüyeceğiz" diye konuştu.

Türkiye'de Aşiret Gerçeği Sempozyumu'nu organize eden Sosyoloji Bölüm Başkanı Doç. Dr. Suvat Parin ise, Türkiye'de aşiret gerçeğinin çok farklı şekillerde dillendirildiğini ifade ederek, "Söz konusu tartışmalarda aşiret gerçeği bazen ötekileştirilirken, bazen tahkir edilmekte ve bazen de gereğinden fazla bir şekilde abartılmaktadır. Bizler sosyoloji bölümü olarak içinde yaşadığımız coğrafyanın bir realitesi olarak aşiret gerçeğine ilişkin hem bu ön yargıları ortadan kaldırmak hem de bu anlamda bir bilgi birikimine imkan açmak amacıyla bu sempozyumu gerçekleştirme fikrini ortaya attık" ifadelerini kullandı.

Van Vali Yardımcısı Mehmet Parlak ise, Türkiye'deki aşiretlerde organik dayanışma ve akrabalık ilişkilerin yoğun olduğu kolektif davranma biçimlerinin ve karar alma biçimlerinin ön planda olduğu yaklaşımlar ile töre ve adetlerin özel olarak korunduğu yapılanmalar olarak tanımlanabilir" şeklinde konuştu.

Açılış konuşmalarının ardından sempozyum Prof. Dr. Zeki Taştan'ın başkanlık ettiği 'Türkiye'de Aşiret Tartışmaları' oturumu ile başladı.

Birinci oturum; Küresünniler Derneği Başkanı Ferhat Atacan tarafından konuşmacılara verilen plaketle son buldu.

(MD-MSA-Y)



04.05.2017 17:48:37 TSI

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