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Çelikhan ilçesine 2 okul 1 öğretmenevi yapılacak

04 Mayıs 2017 Perşembe, 18:00
Çelikhan ilçesine 2 okul 1 öğretmenevi yapılacak
Çelikhan ilçesine 2 okul 1 öğretmenevi yapılacak

(Fotoğraflı)

Cihan Kizir
ADIYAMAN (İHA) - Adıyaman'ın Çelikhan İlçe Belediye Başkanı Mustafa Bulut, ilçeye 20 derslikli 1 ortaokul, 1 öğretmen evi ile Yeşiltepe Orta Okuluna ek olarak 6 derslikli bir okul yapılacağını söyledi.
Yapılacak olan yatırımlarla ilgili olarak açıklamalarda bulunan Çelikhan Belediye Başkanı Mustafa Bulut, ilçenin temel ihtiyaçlarının bir bir giderilmeye başlandığını ve Çelikhan'ın hak ettiği yatırımları almaya devam ettiğini söyledi. Son yıllarda Çelikhan ilçesinin ciddi anlamda hizmet almaya başladığını ve bu hizmetlerin devam edeceğini belirten Başkan Bulut, ilçe emniyet amirliği binasının yenilendiğini, hükümet konağının temelinin atıldığını, yeni hastanenin yatırım programına alındığını ifade etti. Çelikhan arazilerini sulayacak olan Çat Barajı tüneli çalışmalarının da aralıksız sürdüğünü belirten Başkan Bulut, "Bu yıl ise ilçe merkezine 20 derslikli ortaokulu, Yeşiltepe taşıma merkezi olduğu için 6 derslikli ek bir okulun yapılacak. Bunların yanında birde ilçeye öğretmen evi yapılacak. İlçemize yapılan bu yatırımlar konusunda büyük emek ve katkıları olan başta TBMM Başkan Vekili Ahmet Aydın, Milletvekillerimizden Adnan Boynukara, İbrahim Halil Fırat, Salih Fırat ile emeği geçen herkese teşekkür ederim" dedi.
(CK-SD

04.05.2017 18:09:58 TSI
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